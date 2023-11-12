В российских школах стартовала единая детская культурно-просветительская акция фонда «Ноосфера» Елены Батуриной

просмотров: 116

Инициатором и организатором акции является Фонд поддержки образования «Ноосфера», созданный предпринимателем и филантропом Еленой Батуриной. На федеральном уровне поддержку проекту оказали Федеральное агентство по делам национальностей, комиссия Общественной палаты Российской Федерации по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции, а также комиссия Общественной палаты Российской Федерации по просвещению и воспитанию.Кроме интерактивного урока акция включает в себя экспертный опрос учителей, по результатам которого организаторы планируют подготовить расширенное социологическое исследование.В ходе пресс-конференции в Общественной палате России, посвященной официальному старту Всероссийской акции «Я – россиянин», председатель комиссии ОПРФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции В.Ю. Зорин сказал: «В соответствии со Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации общероссийская гражданская идентичность понимается как осознание гражданами России их принадлежности к своему государству, культуре, традициям, а также приверженность нравственным ценностям российского общества. На решение этой важнейшей задачи и направлено проведение настоящей акции».Говоря о цели и задачах проекта, учредитель Фонда поддержки образования «Ноосфера» Е.Н. Батурина отметила: «За 20 лет существования Фонда мы разработали и реализовали много просветительских проектов, способствующих воспитанию детей в духе согласия и дружбы. Мы стремимся передать детям знания о многонациональности государства, о разных культурах и традициях, разных религиях и, конечно, об объединяющих всех единых нравственных принципах. Мы рады отметить, что к проекту присоединились десятки регионов и тысячи школ».В прошлом году образовательная акция фонда «Ноосфера» успешно прошла апробацию в Ленинградской области, где в ней приняли участие более 16 тысяч школьников. Ожидается, что в 2023 году в акции примут участие не менее 500 тысяч человек из разных регионов России. Среди наиболее активно участвующих в акции субъектов Российской Федерации организаторы уже отмечают Иркутскую, Астраханскую, Московскую, Тамбовскую и Челябинскую области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, а также Красноярский край и Республику Дагестан.Акция вызвала много положительных отзывов у педагогического сообщества: учитель школы им. Д.А. Слизнякова из Краснодарского края Юлия Никишина предложила выпускать больше подобных уроков, в своем комментарии к акции она сказала: «Обучающиеся были в восторге, получили много новой и интересной информации в простой для них форме. Очень понравилось, спасибо большое». С ней согласна учитель начальных классов средней образовательной школы села Менеузтамак Республики Башкортостан Ляйсан Усманова, которая отметила актуальность проекта: «В ходе урока дети узнали об основных религиях, их символах, традициях, истории создания, ключевых именах и событиях. Очень приятно, что данный проект реализовывается в нашей школе. Он укрепляет межнациональную дружбу и согласие, пробуждает интерес к истории страны. Огромная благодарность разработчикам данного проекта».Результаты акции будут подведены в декабре в Общественной палате России. Подробную информацию об организаторах, методике и условиях проведения можно узнать на сайте проекта: яроссиянин.русИзображение от FreePik