В Ярославле молодые художники России встретятся на пленэрах

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Итогом работы на пленэрах станет выставка в выставочном зале Ярославля, а часть работ будет передана в благотворительных целях для постоянной экспозиции в учреждения культуры других регионов России.Проект «Пленэры молодых художников 2023» (живуитворю.рф) проходит при поддержке Минкультуры России и департамента культуры Ярославской области, предназначен для молодых художников (до 35 лет) из любых регионов России, выбранных в результате конкурсного отбора по итогам рассмотрения заявок. Всего будет отобрано и приглашено к участию в проекте не менее 10 молодых художников.