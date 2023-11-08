В международной конференции принял участие саратовский педагог

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Конференция проходила в Институте мировой литературы им. А.М.Горького Российской Академии Наук в Москве. В ней приняли участие исследователи-литературоведы и искусствоведы из Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Северодвинска, Челябинска, Екатеринбурга, Иванова, Казани, Вены, Страсбурга, Тегерана и других городов. География научных форумов, посвященных творчеству И.А.Бунина, традиционно широка.Как известно, вторую половину своей жизни первый русский Нобелевский лауреат прожил во Франции. Бунин много путешествовал и часто возвращался к редактированию произведений, написанных им еще в дореволюционной России, потому так сложна текстологическая работа, предваряющая выход Полного собрания сочинений классика. Кроме того, до сих пор, несмотря на исключительный исследовательский интерес к его наследию, как в России, так и за рубежом находятся документы, материалы и артефакты, касающиеся жизни и творчества Бунина, которые не были известны науке раньше. Причем касаются они как эмигрантского периода его творчества, так и самых первых шагов в литературе, а также первых опытов в столичной и провинциальной журналистике начала XX века.Инициатором проведения конференции выступили ученые, работающие над научно-исследовательским проектом «Академический Бунин», который занимается, в том числе, подготовкой Полного академического собрания сочинений классика. Одним из руководителей проекта является куратор русского архива в Лидсе (Великобритания) Ричард Дэвис. Ученые из нескольких стран и многих российских городов заняты, в том числе, собиранием материалов бунинского архива, которые находятся в различных хранилищах России, Франции, Великобритании, США.Гостей и участников конференции приветствовали руководители секций – ведущие в стране специалисты по творчеству И.А.Бунина. Так составитель «Летописи жизни и творчества И.А.Бунина» к.ф.н. Сергей Николаевич Морозов (ИМЛИ РАН) совместно с к.ф.н. Антоном Владимировичем Бакунцевым (ИМЛИ РАН) представили доклад на тему «И.А.Бунин – сотрудник газеты «Киевлянин» (1892-1894 гг.).Автор и составитель первого академического издания поэзии И.А.Бунина, а также изданного Пушкинским домом первого полного жизнеописания И.А.Бунина под названием «Биографический пунктир» Татьяна Михайловна Двинятина (ИРЛИ РАН) представила доклад «Еще раз о прозе и поэзии в художественном мире И.А.Бунина. Доктор филологических наук Евгений Рудольфович Пономарев (ИМЛИ РАН) говорил о поэтике, жанровом генезисе, стилистических тенденциях и художественных ориентирах раннего Бунина.