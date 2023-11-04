Green Flow восстанавливает усадьбу Гурьевых и ее традиции в Калужской области

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Традиции бывшей усадьбы Гурьевых в Калужской области возрождает компания Green Flow, запустив строительство уникального хилинг-курорта «Грин Флоу Николо-Дол». Сообщается о завершении геопластики территории оздоровительного комплекса. Специалисты осуществили функциональную и декоративную стабилизацию участка, используя принципы пермакультуры. Тем самым в рамках хилинг-проекта «Грин Флоу» возрождаются традиции этого места, а сельское хозяйство и экотуризм Калужской области открывают новую главу в своем развитии. В 2024 году планируется высадить растения и подготовить территорию для туристов.Строящийся в Калужской области уникальный хилинг-курорт «Грин Флоу Николо-Дол» объединяет термально-оздоровительный комплекс, хилинг-отель на 150 номеров, экоферму и большую парковую зону. На территории усадьбы Гурьевых в XIX веке действовал сельскохозяйственный техникум, поэтому при реализации проекта делается особый акцент на создание угодий и фермы, которые обеспечат «Грин Флоу» собственной продукцией на 80%.Территория будущего курорта разделена на созданные с учетом принципов пермакультуры и экологической устойчивости зоны: лесосад с многофункциональным продуктивным лесом, климатический сад с прудом в углублении, 19 прудов, биоогород (пермаферму), тепличный комплекс, грибную ферму и пасеку для пчел.Александр Тертычный, основатель и генеральный директор хилинг-проекта «Грин Флоу», назвал «Грин Флоу Николо-Дол» новым этапом жизни усадьбы Гурьевых.