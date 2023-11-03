Ведущие эксперты предложили объединить мировые ресурсы, опыт и знания в деле безопасности ИИ

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Объединить мировые ресурсы, опыт и знания в деле безопасности искусственного интеллекта предложили мировому сообществу ведущие эксперты в области ИИ. Британский прогнозист и студент магистратуры по математике в Бергенском университете Толга Билге возглавил инициативу, благодаря которой появилось открытое письмо с призывом заключить международный договор о безопасности искусственного интеллекта.В письме, опубликованном в преддверии проведения первого Международного саммита по безопасности ИИ (состоялся 1 и 2 ноября 2023 года в Лондоне), говорится о необходимости разработать и ратифицировать договор о безопасности ИИ, который должен получить широкое одобрение во всем международном сообществе. Заняться разработкой может специальная рабочая группа, которую эксперты предложили создать на Саммите по безопасности ИИ.Толга Бильге заявил: «Обеспечение того, чтобы ИИ был безопасным и приносил пользу всем, является не только технической, но и геополитической проблемой. Нам нужно, чтобы великие державы мира, включая США и Китай, отложили в сторону свои разногласия ради человечества и конструктивно работали над созданием надежного набора международных правил, направленных на сосредоточение внимания на этих проблемах».Эксперты, комментируя инициативу, отметили, что ИИ может принести катастрофические риски, которые необходимо выявить и подготовиться к ним, важно проводить исследования для понимания и смягчения проблем безопасности и этики, связанных с ИИ, нужно достичь соглашения между странами о контроле и управлении этими рисками, так как проблемы ИИ затрагивают интересы каждого жителя планеты.Письмо подписали многие специалисты, включая известного когнитивиста Гари Маркуса, ведущего эксперта в области безопасности и управления ИИ в Китае Йи Цзэна, обладателя премии Тьюринга и пионера ИИ Йошуа Бенджио, члена правления ведущей лаборатории ИИ Anthropic Люка Мюльхаузера и старшего научного сотрудника Google DeepMind и соучредителя Института будущего жизни (FLI) Викторию Краковна.Основные цели договора – обеспечение доступа к благам ИИ для всех людей и сокращение путем предотвращения бесконтрольного масштабирования возможностей искусственного интеллекта катастрофических рисков, которые системы искусственного интеллекта представляют для человечества.