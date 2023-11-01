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Жанна Андриевская: Власть и наука неотделимы друг от друга

Общество / Статьи

Взаимодействие науки и власти - это своеобразный фундамент политического развития страны. Правящие структуры ставят цель, направляют процесс, стимулируют науку решать актуальные для государства проблемы.
Жанна Андриевская: Власть и наука неотделимы друг от друга

Создаются определённые стандарты, направленные на наращивание экономической и военной мощи государства в контексте мирового пространства, улучшение качеств жизни внутри государства.

В философии давно утвердилось понимание, что власть и наука неотделимы друг от друга, они сосуществуют, основываясь на такой модели отношений, где они взаимозависимы и объективно успешно взаимодействуют друг с другом. Институты государства традиционно используют знания своих ведущих учёных.
Жанна Андриевская получила медаль "За вклад в сохранение народных традиций". Посетила три муниципальных района для встречи с жителями: Энгельс, Ртищево и Саратов. Вручила детям из многодетных семей награды и грамоты.

Напомним, что основная деятельность посла русского мира концентрируется вокруг национальной политики России, за что она получила Всероссийскую премию «Гордость нации» в номинации "За вклад в сопровождение национальной политики".

Ученый и писатель активно сотрудничает с известными депутатами Государственной Думы и сенаторами из Совета Федерации.
Как писатель, она особо выделяет в своих произведениях мысль о формировании национальной идентичности у подрастающего поколения.

Основным эпиграфом к её научным трудам стали слова В. Володина: «Каждый должен понять: либо мы сплотимся вокруг страны, либо потеряем себя».

-Очевидным является тот факт, что руководители общественных организаций и деятели культуры, науки, представители духовенства и молодёжных организаций отторгают таких мировых «посланников общественности», как, например, Анджелину Джоли и т. п., - полагает Жанна Андриевская. - Наш национальный дух никогда не примет пропаганду гомосексуализма, феминизма и прочих чуждых навязываемых европейских и американских ценностей. У нас есть свои верные ориентиры.

По мнению жителей Саратовского региона, Жанна Андриевская, посол русского мира, - это образец гармоничного сочетания уважения к духовности нашего народа, мудрости наших предков.
Мы, жители Саратовского региона, гордимся нашим послом русского мира.