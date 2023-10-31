В рамках II Всероссийской премии «Золотой Диалкон» отметили самые интересные проекты
В рамках главного спортивного форума страны «Россия – спортивная держава» прошла церемония награждения лауреатов II Всероссийской премии «Золотой Диалкон».
Премия способствует развитию спортивной отрасли России и активно популяризирует примеры эффективной работы, направленной на расширение реального российского производства.
В главной для спортивных производителей номинации «Эффективное развитие производства в спортивной отрасли» награды вручили первый заместитель министра спорта Российской Федерации, председатель жюри премии «Золотой Диалкон» Азат Кадыров и руководитель организационного комитета премии, заместитель генерального директора объединения «Диалог-Конверсия» Константин Волчинский.
«В этом году мы получили в три раза больше заявок. Были представлены интересные решения, предложения, проекты. Уверен, премия найдёт своё развитие, и с каждым годом количество номинаций и желающих принять участие будет расти. Это позволит нам выполнить актуальную задачу сегодняшнего дня – рост импортозамещающих производств в спортивной сфере», – поблагодарил участников Азат Рифгатович.
• Компания «А1» (Московская область). Товары для занятий йогой «Rama Yoga».
• Компания «Трек» (Пермский край). Фигурные коньки, лыжные ботинки и крепления для них, трекинговая обувь.
• Компания «Сноупласт» (Москва). Всесезонное покрытие для беговых лыж, горнолыжных комплексов, сноубордических парков и трамплинов.
Награды в номинации «Инновационные продукты и технологии, способствующие развитию производства в спортивной отрасли» вручили президент Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы» Илья Галаев и президент Всероссийской федерации плавания, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Владимир Сальников.
• Система «YouChip» (Москва). Комплексное решение для активного трекинга хоккеистов. Система помогает в работе тренеров, а также способствует скаутским службам в отборе игроков.
• Тренажёр «Hook Master» (Ленинградская область). Тренажёр изготовлен с применением запатентованной технологии, применяется для подготовки спортсменов в различных видах единоборств, плавании, спортивной гребле, легкой атлетике и др.
• Компания «ЛЛТ» (Москва). Линейка спортивной одежды с применением технологии точечной компрессии. Плоские пружины SportDots возвращают вибрации тела, усиливая лимфоток и кровоток, способствуя повышению эффективности тренировок.
В номинации «Результативная поддержка развития российских производств в спортивной отрасли» награды вручили директор по развитию холдинга «Спорт. Бизнес. Консалтинг» Александра Савраева и заместитель председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Николай Толстых.
• Федерация бокса России.
• Всероссийская федерация авиационных гонок.
• Всероссийская федерация самбо.
«Благодарю Минспорта России за поддержку нашей инициативы, а также членов жюри за вовлечённость и активную работу. В рамках премии мы преследуем несколько целей: активно популяризировать реальных российских производителей и изменить отношение нашего общества к производителям, работающим в спортивной отрасли. Я убеждён, и мои коллеги с этим согласны – данная премия будет способствовать стабильному развитию спортивной отрасли именно за счёт российских производителей», – отметил руководитель оргкомитета премии Константин Волчинский.
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