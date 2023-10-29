100 саженцев ели высадили работники KAMA TYRES в Нижнекамске

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Стоит отметить, что весной этого года KAMA TYRES уже завершил запланированные в 2023 году мероприятия по созданию компенсационных лесопосадок на площади 22 га в санитарно-защитной зоне на территории Нижнекамского муниципального района. Всего были высажены лесные насаждения в количестве 83 820 шт.На отведенных под лесовосстановление землях осуществлены посадки саженцев сосны обыкновенной (75 438 шт.) и дуба обыкновенного (8 382 шт.).«Компания не первый год проводит высадку лесных насаждений в Нижнекамском районе. Так, в прошлом году мы восстановили лесной массив на землях также общей площадью 22 га – для посадок были выбраны саженцы сосны и сибирской лиственницы. Стоит отметить, что компания как социально-ответственный бизнес регулярно реализует различные экологичные инициативы», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».В 2024 году KAMA TYRES планирует выполнить создание компенсационных лесопосадок на площади 22 га, в 2025 году – 18 га.