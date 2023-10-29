29 октября 2023 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Новости
21:49 | 28 октября
100 саженцев ели высадили работники KAMA TYRES в Нижнекамске
19:50 | 28 октября
Студенты Тюменского госуниверситета заняли I место в соревнованиях по табличному редактору «Р7-Офис»
12:20 | 28 октября
Победителем премии «Number One International Award DUBAI 2023» стал российский проект
23:27 | 27 октября
Студенты дизайнерских онлайн-школ приняли участие в исследовании
18:16 | 27 октября
Саратовская делегация принимает участие в XIII Слете студенческих отрядов ПФО
18:00 | 27 октября
Фестиваль «Наука и изобретения на экране» объявил о готовности №1
17:02 | 27 октября
В приток Волги выпустили 73000 мальков стерляди
16:02 | 27 октября
Урожайность зерна и сои в Саратовской области на 20% выше среднемноголетних значений за последние 5 лет
15:53 | 27 октября
Производитель детской мебели из Саратова вышел на маркетплейсы и увеличил выручку на 30%
15:00 | 27 октября
Минтранс проверил готовность подвижного состава к зимнему сезону
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

100 саженцев ели высадили работники KAMA TYRES в Нижнекамске

Общество
Работники предприятий KAMA TYRES высадили 100 саженцев ели в сквере «Шинник» города Нижнекамска. Вместе с сотрудниками KAMA TYRES в акции по озеленению родного города приняли участие генеральный директор ООО «Татшина» Гюзель Хабутдинова и мэр города Рамиль Муллин.
100 саженцев ели высадили работники KAMA TYRES в Нижнекамске


Стоит отметить, что весной этого года KAMA TYRES уже завершил запланированные в 2023 году мероприятия по созданию компенсационных лесопосадок на площади 22 га в санитарно-защитной зоне на территории Нижнекамского муниципального района. Всего были высажены лесные насаждения в количестве 83 820 шт.

На отведенных под лесовосстановление землях осуществлены посадки саженцев сосны обыкновенной (75 438 шт.) и дуба обыкновенного (8 382 шт.).

«Компания не первый год проводит высадку лесных насаждений в Нижнекамском районе. Так, в прошлом году мы восстановили лесной массив на землях также общей площадью 22 га – для посадок были выбраны саженцы сосны и сибирской лиственницы. Стоит отметить, что компания как социально-ответственный бизнес регулярно реализует различные экологичные инициативы», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

В 2024 году KAMA TYRES планирует выполнить создание компенсационных лесопосадок на площади 22 га, в 2025 году – 18 га.