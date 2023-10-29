Студенты Тюменского госуниверситета заняли I место в соревнованиях по табличному редактору «Р7-Офис»

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Команда Передовой инженерной школы Тюменского госуниверситета стала победителем финала III IT-чемпионата нефтяной отрасли, который прошел в рамках Молодежного дня Российской энергетической недели-2023 в Москве.Тюменские студенты стали участниками нового направления соревнований – по табличному редактору «Р7-Офис».Как рассказали в вузе, ребята освоили азы работы с новым отечественным программным обеспечением и успешно справились с решением кейса. Отличились магистранты программы «Разработка интеллектуальных систем» Александр Леушин, Даниил Кривоногов, а также Денис Андриуца, магистрант направления «Геология и разработка месторождений нефти и газа».Участники отмечают, что преодолели все трудности и победили в этом престижном соревновании благодаря командной работе, упорству и смелости.– Это была хорошая возможность продемонстрировать наши знания и навыки в области информационных технологий. Мы смогли их достойно применить для решения сложных задач и достичь высоких результатов, – рассказал магистрант ПИШ и капитан команды Александр Леушин.Добавим, что в этот раз турнир проходил сразу в двух направлениях: «Разработка MVP» и соревнования по табличному редактору «Р7-Офис». Участниками стали сотрудники крупнейших компаний, а также студенты вузов и колледжей.Изображение от vectorjuice на Freepik