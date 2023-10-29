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Победителем премии «Number One International Award DUBAI 2023» стал российский проект

Общество

23 октября в Arjaan by Rotana, Dubai Media City прошла торжественная церемония международной премии "Number One International Award DUBAI 2023".

Победителем премии «Number One International Award DUBAI 2023» стал российский проект

Заявки на премию принимались от участников со всего мира без ограничений по географическим, политическим, языковым и экономическим факторам.

Отбор заявок к участию проходил по следующим сферам деятельности:

- финансы, страхование и инвестиции;
- недвижимость и строительство;
- потребительские товары и продукты питания;
- медицина, здоровье и красота;
- промышленность и оборудование;
- услуги;
- IT-технологии;
- искусство и мода;
- общественная деятельность;
- наука и образование;
- музыка и кинематограф;
- СМИ, маркетинг и реклама;
- спецпроекты, разработки и инновации.

Антон Трегубов, глава мирового медиапортала INSTASTARS.NET, получая награду отметил:

«Я горд, что именно российский проект одержал победу в области IT, медийных инструментов и социальных сетей. Именно в России самая сильная школа SMM, и поэтому именно в нашей стране была основана как уникальный проект INSTASTARS – World Media Production на базе InstaWiki, ставшего фильтром и генератором мировых новостей в области шоу-бизнеса».