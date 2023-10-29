Победителем премии «Number One International Award DUBAI 2023» стал российский проект

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Заявки на премию принимались от участников со всего мира без ограничений по географическим, политическим, языковым и экономическим факторам.Отбор заявок к участию проходил по следующим сферам деятельности:- финансы, страхование и инвестиции;- недвижимость и строительство;- потребительские товары и продукты питания;- медицина, здоровье и красота;- промышленность и оборудование;- услуги;- IT-технологии;- искусство и мода;- общественная деятельность;- наука и образование;- музыка и кинематограф;- СМИ, маркетинг и реклама;- спецпроекты, разработки и инновации.Антон Трегубов, глава мирового медиапортала INSTASTARS.NET, получая награду отметил:«Я горд, что именно российский проект одержал победу в области IT, медийных инструментов и социальных сетей. Именно в России самая сильная школа SMM, и поэтому именно в нашей стране была основана как уникальный проект INSTASTARS – World Media Production на базе InstaWiki, ставшего фильтром и генератором мировых новостей в области шоу-бизнеса».