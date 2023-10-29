Студенты дизайнерских онлайн-школ приняли участие в исследовании

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Основной сложностью, с которой столкнулись респонденты при получении первой профессиональной специальности, является низкий уровень практикоориентированности обучения, по словам 59,3% россиян, участвовавших в исследовании.Среди студентов всех опрошенных школ, в Bang Bang Education – школе дизайна и технологий – наименьшее количество людей, изменивших сферу более 3 раз (10,8%). Зато дизайнеры лидируют по количеству людей, которые выбирали профессию из-за финансовой составляющей (32%). Для большинства респондентов наиболее важным в процессе обучения является содержательность программы (96%). Также опрошенные реже всего отмечали запуск собственного дела (23%), в сравнении с остальными школами.Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод, что для дизайнеров наиболее важным является содержательность программы обучения и общение с преподавателями и сокурсниками. Они также часто меняют сферу деятельности, и финансовые соображения играют в этом важную роль. Однако главной мотивацией для учебы является желание получить новую профессию.«Я считаю, что результаты исследования очень важны для нашей работы. Мы видим, что для наших выпускников содержательность программы и общение с преподавателями и сокурсниками являются ключевыми факторами успеха. Это означает, что мы должны продолжать стремиться к высокому уровню образования и поддерживать активное общение между студентами и преподавателями.Для наших студентов наиболее важным является желание качественно улучшить знания по уже имеющейся профессии, это говорит о том, что мы продолжим следить за тем, чтобы наши курсы и дальше отвечали наиболее актуальным требованиям рынка труда.В целом, результаты исследования подтверждают, что мы на правильном пути и должны продолжать работать над поддержанием высокого уровня обучения и построения активного взаимодействия в рамках комьюнити», – поделился Владимир Синицын, COO школы Bang Bang Education.