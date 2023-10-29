Студенты дизайнерских онлайн-школ приняли участие в исследовании
Менее 30% жителей России довольны уровнем своего первого образования, как указывает совместное исследование, проведенное онлайн-школами Bang Bang Education, XYZ School, MAED, Moscow Digital School, «Психодемия» и Fashion Factory (входят в Ultimate Education).
Основной сложностью, с которой столкнулись респонденты при получении первой профессиональной специальности, является низкий уровень практикоориентированности обучения, по словам 59,3% россиян, участвовавших в исследовании.
Среди студентов всех опрошенных школ, в Bang Bang Education – школе дизайна и технологий – наименьшее количество людей, изменивших сферу более 3 раз (10,8%). Зато дизайнеры лидируют по количеству людей, которые выбирали профессию из-за финансовой составляющей (32%). Для большинства респондентов наиболее важным в процессе обучения является содержательность программы (96%). Также опрошенные реже всего отмечали запуск собственного дела (23%), в сравнении с остальными школами.
Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод, что для дизайнеров наиболее важным является содержательность программы обучения и общение с преподавателями и сокурсниками. Они также часто меняют сферу деятельности, и финансовые соображения играют в этом важную роль. Однако главной мотивацией для учебы является желание получить новую профессию.
«Я считаю, что результаты исследования очень важны для нашей работы. Мы видим, что для наших выпускников содержательность программы и общение с преподавателями и сокурсниками являются ключевыми факторами успеха. Это означает, что мы должны продолжать стремиться к высокому уровню образования и поддерживать активное общение между студентами и преподавателями.
Для наших студентов наиболее важным является желание качественно улучшить знания по уже имеющейся профессии, это говорит о том, что мы продолжим следить за тем, чтобы наши курсы и дальше отвечали наиболее актуальным требованиям рынка труда.
В целом, результаты исследования подтверждают, что мы на правильном пути и должны продолжать работать над поддержанием высокого уровня обучения и построения активного взаимодействия в рамках комьюнити», – поделился Владимир Синицын, COO школы Bang Bang Education.