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Соискатели АО «У-УАЗ» холдинга «Вертолеты России» пройдут профессиональный экзамен в ЦОК

Общество
Центр оценки квалификаций (ЦОК) – орган независимой оценки квалификаций планирует проведение профессионального экзамена для соискателей АО «У-УАЗ» холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех. Независимая оценка квалификации – процедура подтверждения соответствия квалификации работника положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.


«Независимые эксперты проверяют знания, умения и навыки работника для подтверждения соответствия его квалификации требованиям конкретной профессии. Эта оценка является важным инструментом профессионального развития и повышения квалификации. Она позволяет оценить реальные знания и навыки работника, выявить пробелы в его профессиональной подготовке и дает специалисту возможность использовать результаты процедуры при поиске работы, продвижении по карьерной лестнице или участии в конкурсах на вакансии», – отмечает руководитель Центра оценки квалификации АО «У-УАЗ», член Бурятского регионального отделения Союза машиностроителей России Людмила Седова.

Независимая оценка предназначена для подтверждения квалификации работников, уже имеющих профессиональный опыт и желающих подтвердить разряд или категорию, повысить уровень квалификации, получить допуск к новым видам работ.

Центр оценки квалификации начал свою деятельность в 2018 году. На данный момент, ЦОК У-УАЗ имеет право аттестовать работников по трем квалификациям в трех специальностях: «Токарь», «Фрезеровщик» и «Инженер-технолог по механообработке в машиностроении». В компетенции ЦОК также оценка уровня профессиональных навыков слесарей-инструментальщиков, слесарей механосборочных работ, инженеров-технологов, программистов.