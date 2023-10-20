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Конференция по вопросам укреплению российских духовно-нравственных ценностей пройдет в Москве

Общество

25 октября в Государственном академическом университете гуманитарных наук при участии Российского научно-исследовательского Института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева, а также Института философии РАН (и ряда других научных и образовательных организаций) состоится Всероссийская научная конференция «Традиция и современность: аксиология российской цивилизации».


Ведущие научные организации обсудят значение для общества и последствия принятия Указа Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Цель конференции: конструктивное междисциплинарное обсуждение содержательного аспекта ценностей, обозначенных в Указе Президента РФ, оценка влияния традиционных ценностей на характер социальных отношений в России.

Организаторы конференции: Государственный академический университет гуманитарных наук, Институт русского зарубежья, Сектор философских проблем политики Института философии РАН, Институт ценностно-ориентированной психологии (ЦОП).

Особое внимание предполагается уделить: оценке нравственных ориентиров и смыслов российского народа, исследованию исторической преемственности в системе трансляции ценностей и ценностных разломов, выявлению принципиальных отличий в ценностях российской и западной социальных систем.

Данное мероприятие имеет важное культурное и общественное значение, поскольку позволяет понять реакцию научной общественности на публикацию Указа Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809, а также наметить ориентиры дальнейшего развития концептуальных положений данного указа и обозначить формы реализации задач сохранения и укрепления российских традиционных духовно-нравственных ценностей посредством усилий актива научной и педагогической интеллигенции.

В конференции примут участие ученые и общественные деятели, а именно:

• Угрин Иван Михайлович (кандидат политических наук, научный сотрудник Института философии РАН, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук).

• Гадецкий Олег Георгиевич (кандидат философских наук, ректор Института ценностно-ориентированной психологии).

• Резник Юрий Михайлович (доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института философии РАН) и другие.