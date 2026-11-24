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Фото: министерство образования Саратовской области

Команда «Азимут» Саратовского кадетского корпуса имени В.В.Талалихина заняла первое место на Всероссийском турнире по робототехнике «Новая высота – 2026». Соревнования прошли в Калуге и объединили школьников, студентов, педагогов и специалистов из разных регионов страны.«Азимут» стал лучшим в ключевой компетенции «Прикладная робототехника» среди участников категории «Юниоры».На протяжении двух дней конкурсанты состязались в шести направлениях, включая мобильную, промышленную и подводную робототехнику, мехатронику и беспилотные системы.