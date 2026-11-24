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Фото: министерство промышленности и энергетики Саратовской области

Студент 3 курса института урбанистики, архитектуры и строительства (СГТУ имени Гагарина Ю. А.) Артем Тумасьев стал одним из победителей ХХIII Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования «Моя страна – моя Россия».Молодой человек представил проект «Инновационный компактный умный биокондиционер» в номинации «Научно-технологическое лидерство моей страны».Устройство сочетает испарительное охлаждение с интеллектуальным управлением и экологичными технологиями. Оно создает комфортный микроклимат за счет мягкого охлаждения, увлажнения и очистки воздуха, работая автономно — независимо от систем отопления, вентиляции и кондиционирования.«Разработку создала моя команда. Идея возникла из-за потребности в удобном устройстве для увлажнения, очищения и охлаждения помещения. Прежние охладители имели два недостатка: риск «зацветания» воды с размножением бактерий и неконтролируемое переувлажнение воздуха. В нашем проекте эти проблемы полностью решены с помощью интегрированной микроконтроллерной автоматики», — рассказал победитель.