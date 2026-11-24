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Фото: Музей истории СВО

Музей истории СВО продолжает рассказывать о предметах, представленных в экспозиции музея и хранящихся в фондовой коллекции.Одну из важнейших ролей в условиях боевых действий играет военная связь, позволяющая осуществлять обмен информацией в интересах управления войсками. Её главная задача – обеспечение штаба возможностью контролировать фронт вне зависимости от ситуации.Одним из первых технических способов связи, который был способен передавать слова на дальние расстояния, стал оптический телеграф. В 1876 году был изобретен телефон, в начале XX века появилось радио. К началу Великой Отечественной войны Красная армия имела радиостанции, но опыта их массового применения в бою не было – многие командиры не доверяли эфиру, предпочитая телефон и телеграф. Однако радио быстро доказало свою незаменимость.В послевоенные годы военная связь продолжала развиваться: появились радиорелейные и тропосферные линии, спутниковая связь, цифровые каналы передачи данных. Связь стала защищённой от прослушивания и помех, устойчивой к ударам противника, а управление войсками теперь ведётся в реальном времени.В музейной коллекции представлены радиостанции «Аргут», «Грифон», «Lira», «Hytera», «Baofeng» и автомобильная радиостанция «TH-9800».Они были переданы в фондовую коллекцию музея представителями «Саратовской Ассоциации Героев».