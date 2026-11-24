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Фото:министерство экономического развития Саратовской области

Три проекта Палаты ремесел Саратовской области стали призёрами Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2026.Жюри присудило награды следующим проектам:• второе место — IX Всероссийский фестиваль народных мастеров и художников «Палитра ремесел»;• второе место — VII Открытый региональный фестиваль-конкурс «Сувенир Саратовской области»;• третье место — цикл выездных бизнес-практикумов «Разработка и продвижение аутентичных изделий, отражающих культурный код региона».Фестиваль «Волжский венец» из Балаково также занял третье место в своей номинации.«Высокая оценка федеральных экспертов подтверждает важность системной работы по развитию народных художественных промыслов и ремесел, поддержке локальных ремесленных брендов и повышению туристической привлекательности Саратовской области», — отметил министр экономического развития области Илья Емельянов.Все проекты Палаты ремесел реализуются при поддержке министерства экономического развития и Торгово-промышленной палаты региона.В юбилейном, 15-м сезоне премии на конкурс подали 716 проектов из 59 регионов России и Беларуси. В финал вышли 294 проекта.