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Фото: министерство сельского хозяйства Саратовской области

Дождливая погода минувшей субботы не помешала 150 сельхозтоваропроизводителям и представителям регионального пищепрома из 16 муниципальных районов области представить свою продукцию на традиционной ярмарке выходного дня в Саратове.В большом ассортименте на главной площади города были представлены свежее мясо – говядина, свинина, баранина и мясо птицы, рыба, плодоовощная продукция и продукция пчеловодства.Можно было приобрести яйца Балашовской птицефабрики, растительные масла из Духовницкого, Советского, Татищевского и Энгельсского районов. Молочную продукцию предлагали сельхозтоваропроизводители Новоузенского, Питерского, Татищевского и Хвалынского районов.Всего было организовано 174 торговых точки.«Приезжаем на Театральную площадь каждую субботу, и эта не стала исключением. Цены приемлемые, большой выбор местных продуктов. Радует, что снова на ярмарке начали торговать мясом. Здесь оно всегда свежее, фермерское. Сегодня как раз за ним и приехали», - поделилась впечатлениями от ярмарки жительница микрорайона «1-я Дачная» Татьяна Грибанова.Ярмарочная торговля, подчеркивают в региональном минсельхозе, дает возможность жителям области приобрести саратовскую продукцию без дополнительных торговых наценок, а также поддержать местных сельхозтоваропроизводителей в рамках мероприятий нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», который реализуется по инициативе Президента Владимира Путина.