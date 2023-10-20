Какую роль играет общественный транспорт в жизни школьников и их родителей

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В разгар учебного года эксперты провели опрос среди родителей на тему самостоятельного использования общественного транспорта детьми. Результаты показали, что почти 60% школьников регулярно совершают поездки на общественном транспорте. В опросе приняли участие жители российских регионов – мужчины и женщины старше 25 лет. При этом родители уверены, что если в их городе появятся более удобные маршруты и запустят комфортный транспорт, то дети будут пользоваться им чаще.Эксперты компании «Группа Мовиста» выяснили, какой общественный транспорт родители считают наиболее безопасным для своих детей. Более половины респондентов – 56% ответили, что это автобус. Его высоко оценили за современность и удобное расписание. На втором месте по безопасности, по мнению родителей, находится трамвай – минимум ДТП и понятные маршруты. За этот вариант проголосовало около 33% опрошенных. Тройку лидеров замыкает троллейбус – 24% голосов.Опрос показал, что городской транспорт востребован у школьников. Так, 30% родителей ответили, что их ребенок пользуется общественным транспортом несколько раз в неделю. Еще 27% указали, что дети каждый день самостоятельно добираются в школу, секции и кружки. Есть и те, кто считает, что дети не должны одни ездить в транспорте – 12%.Интересны ответы родителей на вопрос, с какого возраста их дети в одиночку перемещаются по городу на общественном транспорте. Оказалось, что 25% опрошенных начали отпускать ребенка одного, как только он пошел в школу. Еще 25% посчитали оптимальным возрастом для самостоятельных поездок 11-13 лет. Порядка 19% родителей ответили, что их дети пользуются общественным транспортом с 8-9 лет, еще 17% – с 10 лет, когда выучили правила безопасности. Около 9% опрошенных отпускают ребенка одного ездить на секции и кружки уже с 6 лет. А 4% ответили, что даже в 15 лет не разрешают ребенку самостоятельно пользоваться общественным транспортом.Важно отметить, что родители готовы отпускать своих детей в самостоятельные поездки чаще, если увеличится количество транспорта на маршрутах. Так ответили 34% опрошенных. Около 30% респондентов считают, что в их городе необходимо создать удобные маршруты и сделать транспорт более комфортным. 19% ответили, что нужно обновить подвижной состав.«Мы понимаем, что общественный транспорт играет важную роль в жизни школьников и их родителей. Ведь не всегда есть возможность отвозить и забирать ребенка из кружка или спортивной секции на автомобиле. Чтобы юным пассажирам было комфортно пользоваться общественным транспортом, он должен быть современным, безопасным и удобным. Прежде всего, это понятные маршруты, соблюдение расписания и новый подвижной состав. Именно поэтому цель нашей компании – внедрить в каждом регионе страны эффективную транспортную модель, тем самым связать между собой отдаленные районы и повысить мобильность жителей», – рассказала Екатерина Лобанова, заместитель генерального директора по коммуникациям «Группы Мовиста».Эксперты «Группы Мовиста» отмечают, что помимо обновления подвижного состава и оптимизации маршрутной сети важно внедрять современные технологические решения. Например, высокоточные наружные и внутренние камеры видеонаблюдения повышают безопасность юных пассажиров. Медиапанели показывают необходимую информацию: по какому маршруту движется транспорт и какая остановка следующая. Кроме того, цифровизация позволяет отслеживать движение автобусов, трамваев, троллейбусов прямо в смартфоне и узнавать время прибытия на остановку.