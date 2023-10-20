Определены призеры онлайн-марафона «Россия будет»

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В программу марафона были включены 10 лекций, посвященные таким темам, как когнитивная самостоятельность, искажение исторических фактов, информационная реальность, дипломатия в прошлом и настоящем, политическое лидерство, публичная дипломатия, влияние информационной среды на общество, отношения России с Африкой и Средней Азией.Участникам лекций была предоставлена возможность задать вопросы лекторам, а также по итогам каждого выпуска проверить свои знания. В качестве лекторов в научном марафоне выступили ведущие эксперты в различных сферах гуманитарных наук. Это Андрей Пекшев, директор Института конфликтологии, Инна Старостина, заместитель директора Петровской частной школы, кандидат исторических наук, Татьяна Добросклонская, доктор филологических наук, заслуженный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, почётный профессор Пекинского университета международного сотрудничества, руководитель магистерской программы «Информационное обеспечение государственных интересов» факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова и ряд других экспертов в области истории, гуманитарных наук, политологии, медиакоммуникаций и социологии.