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В рамках проекта «#БытьВКурсе» ведется изучение волонтерства

Общество
Молодых социологов, участников проекта «#БытьВКурсе», заинтересовало изучение волонтерства. Уникальная общественная деятельность вызывает множество вопросов у ученых: почему люди занимаются бескорыстной помощью, в каких сферах добровольцы наиболее активны, действительно ли эти люди работают бесплатно. Проект, посвященный научным трудам и достижениям молодых учёных социально-гуманитарного профиля, осуществляется при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий».
В рамках проекта «#БытьВКурсе» ведется изучение волонтерства


Основа добровольчества – естественная потребность человека помочь другим, объединить усилия в создании более комфортной, гармоничной и справедливой жизни. Наиболее благодатная среда для реализации добровольческой идеи – молодежная, поэтому во всем мире развитию волонтерского движения именно среди школьников и студентов уделяется особое внимание. Но стремление привлечь в число добровольцев как можно больше молодых людей в какой-то степени разрушает «добровольность» волонтерства.

Прежде волонтерской деятельностью начинали заниматься из-за неравнодушия к проблемам, социальной ответственности, потребности личности в общественном признании или для самореализации. Сегодня же 50% добровольцев рассматривают волонтерство как интересный досуг. Важное значение также имеют предлагаемые выгоды добровольчества: дополнительные баллы на ЕГЭ и при поступлении в вузы, материальные поощрения на церемониях «Волонтёр года», бесплатные билеты на различные мероприятия. Именно они искажают суть этого общественного движения.

В России волонтерской деятельностью люди занимались издавна. Безвозмездный труд и бескорыстная помощь стали традицией со времен Крещения Руси: сначала в монастырях, затем в больницах, когда началось движение Красный Крест. Сейчас по всему миру распространены разные виды добровольчества – культурное, медицинское, событийное, спортивное, экологическое, патриотическое и т.д. Большую популярность приобретает научное волонтерство – помощь в сборе данных, в исследованиях. Это неслучайно, ведь научные открытия делают лучше жизнь всех людей. А еще это подтверждает, что в современном мире все-таки достаточно много тех, кто помогает «просто так».

Ученые также уверены: качество волонтерства определяется тем, вернется ли доброволец после получения всяческих выгод к своей волонтерской деятельности.