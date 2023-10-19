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Чем наставничество в ВЭД ценно для бизнеса, обсудят участники форума «Сделано в России»

Общество
На панельной сессии «Экспортное наставничество — из бизнеса, для бизнеса», которую организует Школа экспорта РЭЦ в рамках Международного экспортного форума 20 октября, участники обсудят, какими экспертизой и навыками должен обладать экспортный наставник, как его интегрировать в систему поддержки экспортеров и чем государство может быть полезно в этом контексте.


Тема наставничества в мире развивается десятки лет — в бизнесах разных размеров и отраслевой направленности. Согласно последним исследованиям, собственные программы наставничества развивают 84% компаний из Fortune500 и 100% – из Fortune50. Что касается МСП, из зарубежного опыта — по результатам опроса владельцев малого бизнеса, 92% респондентов считают, что наставники оказывают непосредственное влияние на рост и выживание компаний.

В России наставничество в бизнесе начало активно развиваться не так давно, но уже сегодня мы фиксируется повышенный интерес к этому направлению со стороны предпринимателей, экспертного сообщества, государства. Особенно, в контексте объявления 2023-го годом педагога и наставника в Российской Федерации.

В свою очередь, Школа экспорта РЭЦ уже на протяжении 5 лет реализует образовательные программы, в которые интегрирована наставническая поддержка, и уже имеет внушительный опыт такого рода деятельности. На сегодняшний день более 1300 компаний получили наставническую поддержку.

«Наши программы с элементами наставничества ориентированы на прикладной результат для бизнеса и конверсию в экспортные контракты. По итогам участия в них начинающие экспортеры разрабатывают проекты для работы на внешних рынках, а опытные предприниматели — бизнес-план по масштабированию экспортной деятельности. Результаты говорят сами за себя – сумма контрактов, заключенных по итогам участия в программах с элементами наставничества, превышает 500 млн долларов США. В реализации программ участвуют более 100 квалифицированных наставников», — рассказала генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.

В рамках проводимой сессии, посвященной экспортному наставничеству, Школа экспорта РЭЦ обсудит с участниками — представителями бизнеса, профильных министерств и экспертами рынка:

● Чем наставничество в ВЭД ценно для бизнеса? Совмещение позиций экспертного сообщества и бизнеса. Формы и форматы наставничества.

● Экспортный наставник. Обязательные компетенции, требования, стандарты. Существуют ли табу?

● Необходима ли синхронизация с наставническими практиками из других сфер?

● Как провести границу между коммерческим интересом и гуманитарной миссией в наставничестве?

● Как сделать наставничество привлекательным для экспертов в сфере ВЭД?

● Вызовы и мифы на пути создания экосистемы экспортного наставничества.

Панельная дискуссия «Экспортное наставничество – из бизнеса, для бизнеса» Международного форума «Сделано в России» состоится 20 октября в МВО «Манеж».