Эксперт ПИУ РАНХиГС о значении импортозамещения для устойчивого роста национальной экономики

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Финансовые и административные меры уже позволили российским производителям заместить по ряду сегментов ушедших с рынка иностранных поставщиков сырья, материалов и комплектующих. Наиболее существенный рост количества отечественных аналогов отмечается в пищевой промышленности, сельском хозяйстве, тяжелом машиностроении и судостроительной отрасли (Источник: ТАСС).Эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Екатерина Авдеева отмечает: «Политика импортозамещения в России началась в 2014 году с вводом санкций против российских производителей: ограничения коснулись практически всех отраслей и сфер услуг народного хозяйства нашей страны. Данная политика не нова в истории мирового хозяйства. Так, например, Аргентина следует ей, начиная с 50-х годов двадцатого века, а в 2011 году там приняли закон, который обязывает импортера экспортировать товар на сумму, эквивалентную ввезенной. Как правило, страна внедряет данную политику, чтобы поддержать отечественного производителя и наладить собственное производство. В нашей же стране политика импортозамещения была введена вынужденно и стала первостепенной задачей российской экономики: ввиду большого количества санкционных мер, дефицит товаров стал бы неизбежен.Среди основных целей импортозамещения нашей страны можно выделить: обеспечение экономической безопасности и экономических интересов государства, а именно сокращение зависимости от импортных поставок; стимулирование развития отечественных производителей и отечественного производства, создание благоприятных условий для их развития и формирование конкурентоспособного предложения отечественных товаров и услуг, в том числе и на внешнем рынке; снижение различных внешнеполитических рисков (валютных, санкционных, геополитических и пр.); создание отечественной технологической и научно-исследовательской базы, разработка инновационных решений. Кроме этого, целью импортозамещения стало сохранение рабочих мест и поддержка бизнеса, так как многие иностранные производители не только перестали поставлять свои товары на российский рынок, но и спешно закрывали российские подразделения своего бизнеса, в том числе и производственные, что негативно повлияло на рынок труда.Основными отраслями, которые наиболее нуждаются в импортозамещении являются: транспортное машиностроение, автомобильная промышленность, фармацевтическая промышленность, судостроение, авиастроение, химическая и электронная промышленность.В связи с этим правительство РФ приняло ряд нормативно-правовых документов, устанавливающих:– приоритет отечественных товаров и услуг перед иностранными (Постановление Правительства №925 от 16.09.2016);– запрет на допуск иностранных товаров в целях проведения закупок для госнужд (Постановление Правительства №616 от 30.04.2020);– минимальную обязательную долю закупок товаров отечественного производства (Постановление Правительства №2014 от 03.12.2020) и другие.Кроме этого, введены меры по поддержке отечественных производителей:– приостановление налоговых проверок в отношении некоторых категорий налогоплательщиков;– льготное налогообложение;– кредитные отсрочки;– льготный лизингПервым эффективным шагом на пути данной политики стало импортозамещение в сельском хозяйстве и пищевой промышленности и обеспечение продовольственной безопасности нашей страны: была разработана государственная программа развития сельского хозяйства, а также другие меры по поддержке сельхозпроизводителей и предприятий пищевой отрасли, что позволило существенно сократить импорт основных продуктов питания, а в некоторых отраслях, таких как мясная, Россия превратилась из нетто-импортера в нетто-экспортера.Уже в апреле 2014 года Правительством РФ были утверждены изменения в программе «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».В настоящее время в РФ реализуются следующие национальные проекты:– «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», целью которого является поддержка бизнеса на всех этапах развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на рынок. Среди инициатив проекта работа и помощь с самозанятыми, предпринимателями, помощь в развитии бизнеса – все это реализуется посредством предоставления льготных налоговых ставок, грантов на развитие бизнеса, льготных кредитов.– «Производительность труда», целью которого является 5%-ный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевой направленности. Среди инициатив проекта необходимо отметить: бережливый труд – доступ к программе профессиональной переподготовки; бережливое производство. С помощью этого проекта предприятия получают возможности по повышению прибыльности бизнеса путем оптимизации издержек, повышению эффективности управляющей подсистемы бизнеса, цифровой трансформации предприятия.Еще одной инициативой в рамках данной политики явился запуск новой платформы под эгидой Минпромторга для поддержки импортозамещения: «Биржа импортозамещения» (https://etpgpb.ru/), позволяющей осуществлять закупки корпоративных и государственных заказчиков, реализовывать непрофильные активы, поддерживать поставщиков, оказывать финансовые услуги, получать электронную подпись для работы на электронных торговых площадках, проводить аукционы на право пользования недрами и прочее. Кроме этого, на площадке существует «сервис импортозамещения», который позволяет подобрать аналоги товаров, которые не поставляются на территорию России, а также закупки оригинальных российских товаров и зарубежной продукции, имеющейся в наличии.Однако несмотря на законодательную основу и различного рода проекты и программы, направленные на поддержку отечественных предприятий, необходимо осознавать, что импортозамещение – это небыстрый процесс, он может затянуться на многие годы и десятилетия. Именно поэтому политика импортозамещения была подкреплена легализацией параллельного импорта – то есть разрешение на ввоз в страну оригинальных товаров иностранного производства без согласия их правообладателей – который на первых порах сможет удовлетворить спрос на востребованные зарубежные товары, пока российские производители не начали активное производство в рамках импортозамещения.В настоящее время политика импортозамещения уже показала значительные результаты в тех отраслях, где можно достичь быстрых результатов, в первую очередь это пищевая промышленность и сельское хозяйство. Но таких же быстрых результатов нельзя ожидать в высокотехнологических отраслях, связанных с развитием инновационных технологий и длительных научно-исследовательских разработок, таких как машиностроение, радиоэлектроника, судостроение, авиастроение и другие. В них нужны значительные вливания денежных средств, долгая и затратная подготовка специалистов, которую следует начинать со школьной скамьи», – считает эксперт.