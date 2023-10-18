О мерах поддержки российских производителей на международных маркетплейсах расскажут эксперты на форуме «Сделано в России»

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До момента, когда основные международные площадки по сути перекрыли возможность российским компаниям торговать через них на весь мир (eBay, Etsy, Amazon), количество российских продавцов на них прирастало самыми высокими темпами, и в итоге к концу 2021 года их количество практически достигло отметки в 50 000. Со сменой парадигмы в 2022 году эта масса активных, динамичных предпринимателей, конечно же, никуда не делась. Российские предприниматели быстро переориентировались, сменили модели работы и продолжили торговать как через зарубежные площадки с использованием партнерской инфраструктуры, так и через российские, которые в 2023 году оказались в топ-10 мировых маркетплейсов по количеству посетителей.«Ozon — быстрорастущая онлайн-платформа. За последние несколько лет мы успешно масштабировали свой бизнес не только в России, но и в Казахстане, Армении, Киргизии и Белоруссии. Для российских продавцов наш маркетплейс — это возможность продавать не только по всей стране, но и выходить на зарубежные рынки через привычный интерфейс. Для этого мы постоянно инвестируем в развитие логистической и технологической инфраструктуры в странах присутствия», — отметил один из спикеров сессии, заместитель управляющего директора ООО «Интернет решения» (OZON) Алексей Минаев.«Онлайн-каналы в целом и маркетплейсы, в частности, — это объективный показатель востребованности продукции и интереса потребителя. Неслучайно на многих площадках вы прямо в карточке товара можете увидеть, сколько раз в этом месяце этот товар купили. Именно поэтому многие предприниматели выбирают электронные торговые площадки для вывода продукции на новый рынок. Одной из новых «точек притяжения» на карте онлайн-экспорта из России является рынок Ближнего Востока: ОАЭ, Саудовская Аравия. Эти страны сейчас активно развиваются и открыты для новой продукции. Грамотная работа с маркетплейсами поможет сформировать подходящий ассортимент и найти своего покупателя. А популярность в онлайне — выйти в офлайн-ретейл на гораздо более выгодных условиях», — подчеркнул другой приглашенный эксперт сессии, специалист по онлайн-рынку Ближнего Востока, генеральный менеджер по развитию экспорта Yalla Mart General Trading Сергей Игишев.Российский экспортный центр разработал программу по подбору экспортных маркетплейсов. Автоматизированный сервис анализирует 150 площадок на разных континентах и подбирает наиболее подходящие конкретному экспортеру. Совершенно бесплатно.«Это уникальный цифровой продукт платформы «Мой экспорт». Список площадок пополняется с учетом запросов экспортеров и тенденций развития мирового рынка интернет-торговли. Здесь представлены маркетплейсы Азии (в том числе Индии и Китая), Ближнего Востока, стран Африки и Латинской Америки. Все это перспективные направления для российского экспорта. При этом просто разместиться – это только полдела. Чтобы российский товар был заметен и востребован на зарубежной площадке, РЭЦ организует акции коллективного продвижения российской продукции на международных маркетплейсах под национальным брендом «Сделано в России». Первую такую акцию мы запустили в этом сентябре», — рассказал модератор сессии, директор по международным партнерским программам Российского экспортного центра Алексей Мурзенок.Сервис подбора маркетплейсов — лишь одна из мер поддержки отечественных производителей. Полный список доступен на платформе «Мой экспорт». Первую акцию коллективного продвижения российской продукции за рубежом, алгоритмы вывода продукции на зарубежные маркетплейсы с господдержкой, перспективные ниши и особенности позиционирования для успеха на глобальном рынке обсудят участники в рамках профильной сессии Международного форума «Сделано в России».Эксперты обсудят:● В чем выгода и польза для российских компаний развивать экспортное направление с использованием инструментов электронной коммерции особенно сегодня?● Какой товар ждут интернет-пользователи Китая, а какой — в Дубае и Эр-Рияде?● Как построить бизнес-модель онлайн-экспорта, чтобы это было выгодно и поставщику, и вашему зарубежному партнеру?● Кому это нужно: чем отличается иностранный потребитель в онлайне от потребителя традиционных форматов?● Цифровое «лицо»: как представление бренда в интернете влияет на восприятие глобального потребителя?Сессия «Да кому это там надо? Почему российские маркетплейсы, крупный бизнес и МСП выходят на экспорт через онлайн» состоится на главном экспортном форуме страны 19 октября