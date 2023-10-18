Делегации Минобрнауки РФ рассказали о работе созданного на базе Ошского филиала РГСУ Русского центра

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Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Николаевич Фальков, заместитель Департамента международного сотрудничества министерства науки и высшего образования Российской Федерации Елена Михайловна Горожанкина, второй секретарь Посольства Российской Федерации в Кыргызской Республике Роберт Геннадьевич Федоров посетили филиал Российского государственного социального университета в г. Ош Кыргызской Республики.В ходе визита министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Николаевич Фальков обсудил с директором филиала РГСУ в г. Ош, доктором экономических наук, профессором Салыжаном Кадыровичем Турдубаевым и руководителем Дирекции управления филиальной сети РГСУ, кандидатом экономических наук Константином Константиновичем Поздняковым вопросы и предложения по перспективным направлениям развития филиала университета в г. Ош. Речь шла и об укреплении сотрудничества между двумя государствами в сфере науки и высшего образования в целом.Во время знакомства с филиалом РГСУ российская делегация познакомилась с материально-технической базой вуза, встретилась с научно-педагогическими работниками, сотрудниками и студенческим активом.Почетным гостям рассказали о деятельности созданного на базе Ошского филиала Русского центра, работа которого направлена на поддержку и развитие программ по изучению русского языка, популяризацию российской и мировой культуры. Возможностями Русского центра сегодня пользуются школьники, студенческая молодежь, учителя школ, гимназий, лицеев, преподаватели колледжей, вузов и все, кто интересуется русским языком, историей и сегодняшним днем Российской Федерации.Приятным моментом встречи стало вручение благодарности ректора Российского государственного социального университета руководству и научно-педагогическим работникам филиала РГСУ в г. Ош за организацию и активное участие в успешной приемной кампании 2023 года. Благодарность вручил руководитель Дирекции управления филиальной сети РГСУ Константин Константинович Поздняков.В завершении визита министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Николаевич Фальков выразил признательность в адрес коллектива Филиала за кропотливый и неустанный труд в подготовке востребованных кадров, пожелал руководству, преподавателям и студентам и дальше продолжать достойно представлять российское высшее образование в южной столице Кыргызстана.