18 октября 2023 СРЕДА
Новости
21:45 | 17 октября
Делегации Минобрнауки РФ рассказали о работе созданного на базе Ошского филиала РГСУ Русского центра
20:24 | 17 октября
Жители поселка Дачный убедились, что здесь не будет отравляющих производств
19:50 | 17 октября
Индустриальный парк и его окрестности имеют шансы стать территорией эколого-промышленного туризма
19:44 | 17 октября
Экологическая сертификация завершена на заводах ТЕХНОНИКОЛЬ по производству XPS
17:00 | 17 октября
Детский оздоровительно-образовательный лагерь им. В. Дубинина вошел в ТОП-10 лучших детских лагерей России
16:00 | 17 октября
В Саратове пройдет экологический форум
15:04 | 17 октября
Продолжается прием работ для участия в областном конкурсе «Дом. Дерево. Дитя»
14:01 | 17 октября
Более 110 семей региона объединил спортивный фестиваль «Семейная команда»
13:05 | 17 октября
Наталья Сергунина: Московский хакатон попал в мировой рейтинг Гуанчжоу
13:00 | 17 октября
Учёные СГУ вошли в список самых цитируемых авторов мира
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Жители поселка Дачный убедились, что здесь не будет отравляющих производств

Общество


В ходе сегодняшней встречи главы города Лады Мокроусовой в пос. Дачный местные жители убедились, что при строительстве индустриального парка не будут возводиться отравляющие производства.
Жители поселка Дачный убедились, что здесь не будет отравляющих производств


«Я не в первый раз принимаю участие в этих встречах. Вы меня убедили, что здесь не будет производств, отравляющих экологию. Работаю в поселке в местной школе психологом много лет и много лет наблюдаю, во что превратилась и продолжает превращаться эта заброшенная территория через дорогу, где планируется строительство.
Конечно ее нужно преображать. И наконец-то нашлись люди, которые готовы это делать.
Меня многие поддерживают и мы за конструктив. Нам нужен парк для рекреации. Пока доедешь с детьми до города, чтобы погулять, уже устанешь. А здесь все планируется в пешей доступности», – отметила Елена Гордеева.