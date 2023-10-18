Жители поселка Дачный убедились, что здесь не будет отравляющих производств

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«Я не в первый раз принимаю участие в этих встречах. Вы меня убедили, что здесь не будет производств, отравляющих экологию. Работаю в поселке в местной школе психологом много лет и много лет наблюдаю, во что превратилась и продолжает превращаться эта заброшенная территория через дорогу, где планируется строительство.Конечно ее нужно преображать. И наконец-то нашлись люди, которые готовы это делать.Меня многие поддерживают и мы за конструктив. Нам нужен парк для рекреации. Пока доедешь с детьми до города, чтобы погулять, уже устанешь. А здесь все планируется в пешей доступности», – отметила Елена Гордеева.