Экологическая сертификация завершена на заводах ТЕХНОНИКОЛЬ по производству XPS

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Первопроходцем в сложном процессе получения экологического сертификата стал рязанский завод по производству XPS ТЕХНОНИКОЛЬ. Постепенно к инициативе подключились все российские предприятия направления «Полимерная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ, а в этом году маркировку получил и белорусский завод по производству XPS, расположенный в Осиповичах.Экомаркировки бывают трех типов, и самый высокий из них — первый, называемый также «маркировкой по жизненному циклу». Именно к первому типу относится «Листок жизни». Чтобы получить его, предприятие должно пройти всесторонний экологический аудит, анализирующий все этапы жизни материала: его производство, потребительские свойства, возможности утилизации. Такую сертификацию в России проводит некоммерческая организация «Экологический союз» — единственная российская компания, признанная Всемирной ассоциацией экомаркировки (GEN).Аудит, проводимый Экологическим союзом, предполагает оценку не только самого продукта, но и работы предприятия. Вначале изучается документация, затем само производство: эксперты осматривают завод, оценивают систему управления качеством. Обязательный этап — исследование самого продукта, которое проводится в аккредитованных лабораториях, чтобы определить, соответствует ли материал требованиям экологического стандарта. Если результаты всех этапов получают положительную оценку общественно-консультативного совета Экологического союза, производитель получает право размещать «Листок жизни» на своей продукции в течение трех лет. Такой ограниченный срок действия сертификата гарантирует, что производитель не отступает от требований природоохранного законодательства. Более того, каждый год проходит инспекционный контроль, подразумевающий проверку документации и производства и выборочное исследование образцов продукции.«Листок жизни» гарантирует полную безопасность XPS ТЕХНОНИКОЛЬ для человека и окружающей среды. На российском и белорусском рынках это единственная марка экструзионного пенополистирола, прошедшая такую сертификацию. Для нас важно подтвердить не только эксплуатационные свойства материала, но и его безопасность. Мы понимаем, что утеплитель на основе XPS востребован при строительстве промышленных объектов, жилых домов, социальных учреждений. Это здания с колоссальной общественной нагрузкой, а значит, при их строительстве должны использоваться материалы с доказанной безопасностью», – подчеркнул Дмитрий Рындин, операционный директор направления «Полимерная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ.