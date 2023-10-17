Экологическая сертификация завершена на заводах ТЕХНОНИКОЛЬ по производству XPS
Все предприятия по производству XPS ТЕХНОНИКОЛЬ прошли самую строгую экологическую сертификацию. Теперь маркировка «Листок жизни» будет на упаковках XPS ТЕХНОНИКОЛЬ, произведенных на российских заводах в Санкт-Петербурге, Минеральных Водах, Учалах, Юрге, Хабаровске, Рязани, Новоульяновске, а также на продукции белорусского завода в Осиповичах.
Первопроходцем в сложном процессе получения экологического сертификата стал рязанский завод по производству XPS ТЕХНОНИКОЛЬ. Постепенно к инициативе подключились все российские предприятия направления «Полимерная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ, а в этом году маркировку получил и белорусский завод по производству XPS, расположенный в Осиповичах.
Экомаркировки бывают трех типов, и самый высокий из них — первый, называемый также «маркировкой по жизненному циклу». Именно к первому типу относится «Листок жизни». Чтобы получить его, предприятие должно пройти всесторонний экологический аудит, анализирующий все этапы жизни материала: его производство, потребительские свойства, возможности утилизации. Такую сертификацию в России проводит некоммерческая организация «Экологический союз» — единственная российская компания, признанная Всемирной ассоциацией экомаркировки (GEN).
Аудит, проводимый Экологическим союзом, предполагает оценку не только самого продукта, но и работы предприятия. Вначале изучается документация, затем само производство: эксперты осматривают завод, оценивают систему управления качеством. Обязательный этап — исследование самого продукта, которое проводится в аккредитованных лабораториях, чтобы определить, соответствует ли материал требованиям экологического стандарта. Если результаты всех этапов получают положительную оценку общественно-консультативного совета Экологического союза, производитель получает право размещать «Листок жизни» на своей продукции в течение трех лет. Такой ограниченный срок действия сертификата гарантирует, что производитель не отступает от требований природоохранного законодательства. Более того, каждый год проходит инспекционный контроль, подразумевающий проверку документации и производства и выборочное исследование образцов продукции.
«Листок жизни» гарантирует полную безопасность XPS ТЕХНОНИКОЛЬ для человека и окружающей среды. На российском и белорусском рынках это единственная марка экструзионного пенополистирола, прошедшая такую сертификацию. Для нас важно подтвердить не только эксплуатационные свойства материала, но и его безопасность. Мы понимаем, что утеплитель на основе XPS востребован при строительстве промышленных объектов, жилых домов, социальных учреждений. Это здания с колоссальной общественной нагрузкой, а значит, при их строительстве должны использоваться материалы с доказанной безопасностью», – подчеркнул Дмитрий Рындин, операционный директор направления «Полимерная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ.