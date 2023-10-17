Наталья Сергунина: Московский хакатон попал в мировой рейтинг Гуанчжоу

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Цель данного мероприятия - создание платформы для обмена знаниями и опытом между лучшими мастерами в области информационных технологий. Участники конкурса представляют решения, способные преобразить городское пространство и дать новый импульс развитию бизнеса в современных условиях. Важность мероприятия подчеркнуло присутствие заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.Как известно, коррупция подрывает основы справедливости, обостряет социальное неравенство и замедляет экономический рост. Это явление разрушает доверие к государственным институтам, тем самым угрожая стабильности и развитию общества. Когда чиновники и бизнесмены участвуют в коррупционных схемах, обыденные граждане становятся жертвами неэффективности, а финансовые потоки искажаются, ведя к потере инвестиций и возможностей для всего народа. Необходима решительная борьба с данным явлением для обеспечения благополучия и процветания каждой нации. Коррупция – это препятствие на пути к успешному будущему и честному бизнесу. Поэтому, о борьбе с коррупцией в том числе было посвящено несколько тем хакатона.С момента запуска проекта в 2019 году, его популярность неуклонно растет. Прошло всего несколько лет, и уже более 22,5 тысяч специалистов из России и 37 зарубежных стран присоединились к этой инициативе. Их совместные усилия привели к созданию свыше 1,2 тысячи инновационных решений, способных повысить качество жизни городского населения. По словам Натальи Сергуниной, начиная с текущего года, успешные практики Москвы будут адаптироваться и применяться в других российских регионах.За организацию и поддержку этого значимого проекта отвечает Агентство инноваций Москвы, которое находится в ведении департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.