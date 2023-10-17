Дачники: «Искренне за то, чтобы в Саратове сохранялись традиции крупного промышленного центра»

просмотров: 148

В рамках проходящей сейчас встречи Эльмира Хисматуллина, жительница р.п. Соколовый поделилась своими впечатлениями о поездке в Самарский индустриальный парк: «Впечатления оказались очень позитивными! Это современные здания, чистота. Жилые дома рядом. «Нам срочно нужен такой парк» - именно так думала я, когда возвращалась из Самары».«Безусловно нам нужен этот индустриальный парк. Он важен. Я искренне за то, чтобы в Саратове сохранялись традиции крупного промышленного центра», - отметила в ходе своего выступления дачница Светлана Цветайло.