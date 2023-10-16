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Жителям предлагают стать общественными инспекторами

Общество
Воздействие на окружающую среду от индустриального парка будет не больше, чем от продовольственного рынка
Об этом в ходе встречи главы города Лады Мокроусовой с жителями Поливановки сообщил исполнительный директор управляющей компании Столыпинского индустриального парка Алексей Лихачев.
Жителям предлагают стать общественными инспекторами

Он отметил, что вопрос обеспечения экологической безопасности является основным, все запланированные работы будут вестись и контролироваться в строгом соответствии с действующим природоохранным законодательством. Кроме того, он подчеркнул, что вокруг парка будет создана зелёная зона с возможностью для отдыха местных жителей.


«Что будет с нашими прудами?» - этот вопрос задают все жители близлежащих к будущему индустриальному парку поселков.

Участникам встречи рассказали, что пруды будут сохранены и облагорожены. А самым активным жителям было предложено стать общественными инспекторами при министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области и следить за судьбой данных водных объектов.

Им привели в пример Андреевские пруды, за которыми уже несколько лет постоянно следят 5 общественных инспекторов.

Еще одна жительница поселка Поливановка Светлана Полянская поделилась своим восторженным отзывом о Самарском индустриальном парке . «Его директор успокоил меня и ответил на все беспокоившие меня как жителя вопросы. И я поменяла свое мнение. Если в Саратове появится такой индустриальный парк - это большой плюс!» - подчеркнула она.

Также жительница поинтересовалась, если жители поддерживают строительство парка, «существует ли гарантия, что данная земля не перейдет в частные руки предпринимателей»?
На что директор управляющей компании «Столыпинского индустриального парка» Алексей Лихачев уверил, что такого не произойдет: «Земля - государственная. И ни о какой продаже предприятиям речи не идет», - пояснил он.