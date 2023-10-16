Жителям предлагают стать общественными инспекторами

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Он отметил, что вопрос обеспечения экологической безопасности является основным, все запланированные работы будут вестись и контролироваться в строгом соответствии с действующим природоохранным законодательством. Кроме того, он подчеркнул, что вокруг парка будет создана зелёная зона с возможностью для отдыха местных жителей.«Что будет с нашими прудами?» - этот вопрос задают все жители близлежащих к будущему индустриальному парку поселков.Участникам встречи рассказали, что пруды будут сохранены и облагорожены. А самым активным жителям было предложено стать общественными инспекторами при министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области и следить за судьбой данных водных объектов.Им привели в пример Андреевские пруды, за которыми уже несколько лет постоянно следят 5 общественных инспекторов.Еще одна жительница поселка Поливановка Светлана Полянская поделилась своим восторженным отзывом о Самарском индустриальном парке . «Его директор успокоил меня и ответил на все беспокоившие меня как жителя вопросы. И я поменяла свое мнение. Если в Саратове появится такой индустриальный парк - это большой плюс!» - подчеркнула она.Также жительница поинтересовалась, если жители поддерживают строительство парка, «существует ли гарантия, что данная земля не перейдет в частные руки предпринимателей»?На что директор управляющей компании «Столыпинского индустриального парка» Алексей Лихачев уверил, что такого не произойдет: «Земля - государственная. И ни о какой продаже предприятиям речи не идет», - пояснил он.