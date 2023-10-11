В российскую практику сертификации внедряются новые гармонизированные стандарты

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Российские компании ведут активные переговоры со всеми дружественными странами, стремятся найти перспективные рынки, диверсифицировать поставки, предложить потребителям новую продукцию. Особенно активно идет взаимодействие со странами Азии, Ближнего Востока и Африки, где есть большой потенциал роста торговли. Отечественные предприниматели, желающие продвигаться на рынках этих стран, должны пройти экспертизу качества соответствующих ведомств иностранных государств.По словам спикера сессии, заместителя руководителя Федеральной службы по аккредитации Александра Соловьева, в нынешних экономических условиях ключевой задачей для российского экспорта является смена фокуса на страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока: «Росаккредитация определила ключевые направления развития международного сотрудничества в сфере оценки соответствия Халяль – это страны Персидского залива и Юго-Восточной Азии. Так, в мае этого года на полях KazanForum 2023 нами подписано соглашение с Центром по аккредитации Совета по сотрудничеству арабских государств Персидского залива GAC о процедуре совместной аккредитации российских органов по сертификации Халяль с последующей возможностью признания российских сертификатов Халяль. Кроме того, у нас запланировано подписание меморандума с Министерством промышленности и передовых технологий ОАЭ о признании российской аккредитации Халяль. Прорабатываются пути сотрудничества с Индонезией, Малайзией и Ираном. Полноценное внедрение схемы аккредитации Халяль также востребовано и на внутреннем рынке продукции и услуг. Туристические и медицинские услуги Халяль, исламский банкинг также являются перспективными направлениями в сфере оценки соответствия Халяль в России».Опыт, наработанный за время, когда все направления были открыты, становится основой для новых гармонизированных стандартов. Их внедрение в российскую практику сертификации должно стать приоритетной задачей для регуляторов, а также деловых объединений. По словам экспертов отрасли, если десять лет назад по инициативе бизнеса готовилось порядка 15% стандартов, то сегодня соотношение 50/50. Это серьезно расширяет возможности по освоению новых видов производства и продвижению технологий.«Мы определили стратегические направления развития евразийской системы стандартизации до 2025 года. Действует постоянная Российско-Китайская рабочая группа, уже сформированы перечни взаимно признаваемых стандартов в различных отраслях. Активно ведутся совместные работы по стандартизации с целым рядом стран в двустороннем формате. Мы продолжаем расширять международное взаимодействие в сфере стандартизации», – отмечает руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев.Выход российских компаний на рынки дружественных стран должен в полном объеме сопровождаться экспертизой качества по требованиям иностранных государств со стороны профильных ведомств.Что уже сделано для этого? Какие проблемы пока остаются нерешенными? С какими странами требуется усиленное взаимодействие по признанию актуальных стандартов, заменяющих зарубежные аналоги? Все эти вопросы обсудят участники сессии «Развитие национальных стандартов. Расширение экспорта в дружественные страны».Модератор:Елена Лебединская, заместитель генерального директора ФГБУ «Институт стандартизации».Спикеры:Вероника Никишина, генеральный директор АО «Российский экспортный центр».Антон Шалаев, руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).Александр Соловьев, заместитель руководителя Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация).Максим Протасов, руководитель АНО «Российская система качества» (Роскачество).Константин Злыгостев, торговый представитель Российской Федерации в Республике Узбекистан.Павел Никаноров, генеральный директор AJA Registrars (представительство сербского органа по сертификации STANDCERT d.o.o. в России и СНГ).Андрей Догадкин, директор по качеству ООО «Технологии строительства скважин».Наталья Бартновская, директор по развитию внешнеэкономической деятельности ООО «ТД Черкизово».Сессия «Развитие национальных стандартов. Расширение экспорта в дружественные страны» состоится 20 октября в Центральном выставочном зале «Манеж