Жанна Андриевская познакомит саратовцев со своим творчеством
Жители Саратовской области голосуют за достижения региона с послом русского мира, писателем и ученым.
Печальный опыт нескольких прошлых десятилетий показал, что забвение народного опыта, отрыв от выработанных народом в течение многих веков лучших духовно-нравственных ценностей и идеалов ведет к системному кризису всех сфер общественной жизни: политики, экономики, образования, культуры. Поэтому очевидно, что одна из важнейших задач современности – сохранение, развитие и преумножение самобытных традиций уникальной русской культуры.
Именно эту задачу ставила перед собой докторант Саратовского Государственного Университета, ученый Жанна Викторовна Андриевская. Наше издание уже рассказывало о просветительской деятельности ученого Саратовской области.
В этом же году жители Саратовской области вместе с послом русского мира, известным российским писателем, ученым и докторантом Саратовского государственного университета, Андриевской Жанной Викторовной, могут отдать свой голос на сайте «Достижения.РФ» за лучшие инициативы родного региона.
Проект создан в рамках подготовки к международной выставке-форуму «Россия», которая пройдет в ноябре на ВДНХ в Москве.
По мнению научного сообщества Саратовского региона, Ж. Андриевская стала гармоничным представителем и визитной карточкой для представления данных региональных объектов. Российские читатели ее называют «белая лебедь русской культуры», так как она воспевает национальные традиции и обряды.
В рамках просветительской деятельности Ж.В. Андриевская выступит в стенах родного вуза с открытой лекцией «Культурный код. Генезис базовых русских архетипов и их семантические поля». Кроме того, она проведёт творческие встречи в ряде детских библиотек со школьниками Саратова и Энгельса, где дети больше узнают о таких традиционно любимых саратовских символах, как гармонь, калач, нарисуют картины на эту тему.
Жанна Викторовна познакомит детей региона со своими чарующими сказками, в которых отражен самобытный Саратовский регион.
В настоящий момент совместно с издательством «Феникс» Жанна Викторовна Андриевская успешно реализует долгосрочный проект «Удивительная Русь», результат которого стали книги о русской культуре, их выпущено уже 12.
Общественный деятель и посол русского мира считает, что на сегодняшний день с губернатором области Р.В. Бусаргиным выстроена эффективная, системная линия поддержки научного сообщества региона, направленная на обеспечение гармонизации межнациональных отношений и укрепление национальной идентичности.
Диалог власти в лице губернатора Р.В. Бусаргина и регионального общества – это главный принцип, реализация которого позволяет нам выстроить необходимые условия для успешного функционирования механизмов и каналов политической обратной связи, что позволяет своевременно выявлять, анализировать, понимать и учитывать при выработке политического курса социальные запросы и актуальное проблемное поле нашего российского общества.
Об этом и о многом другом Ж.В. Андриевская будет говорить уже перед научным сообществом Саратовского региона на научно-практической конференции 24 октября, где выступит с докладом: «Роль наставничества в сохранении символических программ мышления в условиях рискогенности».
Совместно с председателем Саратовского регионального отделения Женщин России Ю.М. Литневской запланировано ряд встреч с общественным движением женщин Саратовского региона в Саратове и Энгельсе.
Запланированы и рабочие встречи с профессорско-преподавательским коллективом вуза и ректором СГУ А.Н. Чумаченко, с председателем Общественного Совета при Саратовской Областной Думе, проректором вуза И.Г. Малинским, с директором филиала ФГУП «ВГТРК ГТРК «Саратов» Д.П. Петровым, а также посещение достопримечательностей региона и Саратовской епархии, и конечно традиционным станет пробежка на свежем воздухе со студентами философского факультета СГУ по пешеходной зоне на набережной г. Саратова.
Печальный опыт нескольких прошлых десятилетий показал, что забвение народного опыта, отрыв от выработанных народом в течение многих веков лучших духовно-нравственных ценностей и идеалов ведет к системному кризису всех сфер общественной жизни: политики, экономики, образования, культуры. Поэтому очевидно, что одна из важнейших задач современности – сохранение, развитие и преумножение самобытных традиций уникальной русской культуры.
Именно эту задачу ставила перед собой докторант Саратовского Государственного Университета, ученый Жанна Викторовна Андриевская. Наше издание уже рассказывало о просветительской деятельности ученого Саратовской области.
В этом же году жители Саратовской области вместе с послом русского мира, известным российским писателем, ученым и докторантом Саратовского государственного университета, Андриевской Жанной Викторовной, могут отдать свой голос на сайте «Достижения.РФ» за лучшие инициативы родного региона.
Проект создан в рамках подготовки к международной выставке-форуму «Россия», которая пройдет в ноябре на ВДНХ в Москве.
По мнению научного сообщества Саратовского региона, Ж. Андриевская стала гармоничным представителем и визитной карточкой для представления данных региональных объектов. Российские читатели ее называют «белая лебедь русской культуры», так как она воспевает национальные традиции и обряды.
В рамках просветительской деятельности Ж.В. Андриевская выступит в стенах родного вуза с открытой лекцией «Культурный код. Генезис базовых русских архетипов и их семантические поля». Кроме того, она проведёт творческие встречи в ряде детских библиотек со школьниками Саратова и Энгельса, где дети больше узнают о таких традиционно любимых саратовских символах, как гармонь, калач, нарисуют картины на эту тему.
Жанна Викторовна познакомит детей региона со своими чарующими сказками, в которых отражен самобытный Саратовский регион.
В настоящий момент совместно с издательством «Феникс» Жанна Викторовна Андриевская успешно реализует долгосрочный проект «Удивительная Русь», результат которого стали книги о русской культуре, их выпущено уже 12.
Общественный деятель и посол русского мира считает, что на сегодняшний день с губернатором области Р.В. Бусаргиным выстроена эффективная, системная линия поддержки научного сообщества региона, направленная на обеспечение гармонизации межнациональных отношений и укрепление национальной идентичности.
Диалог власти в лице губернатора Р.В. Бусаргина и регионального общества – это главный принцип, реализация которого позволяет нам выстроить необходимые условия для успешного функционирования механизмов и каналов политической обратной связи, что позволяет своевременно выявлять, анализировать, понимать и учитывать при выработке политического курса социальные запросы и актуальное проблемное поле нашего российского общества.
Об этом и о многом другом Ж.В. Андриевская будет говорить уже перед научным сообществом Саратовского региона на научно-практической конференции 24 октября, где выступит с докладом: «Роль наставничества в сохранении символических программ мышления в условиях рискогенности».
Совместно с председателем Саратовского регионального отделения Женщин России Ю.М. Литневской запланировано ряд встреч с общественным движением женщин Саратовского региона в Саратове и Энгельсе.
Запланированы и рабочие встречи с профессорско-преподавательским коллективом вуза и ректором СГУ А.Н. Чумаченко, с председателем Общественного Совета при Саратовской Областной Думе, проректором вуза И.Г. Малинским, с директором филиала ФГУП «ВГТРК ГТРК «Саратов» Д.П. Петровым, а также посещение достопримечательностей региона и Саратовской епархии, и конечно традиционным станет пробежка на свежем воздухе со студентами философского факультета СГУ по пешеходной зоне на набережной г. Саратова.