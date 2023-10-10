В рейтинге экспортеров жестяных банок предприятие Всероссийского общества слепых заняло 2 место

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Андрей Садчиков, генеральный директор ООО «Банкон», сообщил, что в реализации предприятия экспорт всегда занимал небольшую долю. Продукция идет на экспорт в Белоруссию, Таджикистан и Армению. Но так как рост экспорта подтверждает качество продукции, то компания намерена увеличить долю экспорта в структуре своих доходов.Жестяную продукцию в России можно рассматривать в качестве индикатора состояния рынка. В сфере производства жестяных банок отсутствует вопрос импортозамещения – все нужды производителей консервов в стране удовлетворяются российскими предприятиями. Объем внутреннего производства на рынке жестяной продукции в 2022 году превысил поставки импорта в 78,45 раз, подобная ситуация повторяется уже более десяти лет. В представленном Tebiz Group отчете показано, что рынок снижался во время пандемии – если в 2020 году производство жестяных банок было неизменным, то в 2021 году оно сократилось на 17%.В 2022 году возник дефицит белой жести, но при этом производство увеличилось на 7% – производители оперативно переключились на закупки в азиатском регионе. В два раза вырос и импорт жестяной продукции, но он составил примерно 1-2% от рынка. На этом фоне экспорт из России превысил импорт в 1,5-2 раза, даже несмотря на тот факт, что в 2022 году по сравнению с 2021 годом произошло падение экспорта в два раза, свою продукцию отправлять за рубеж и сегодня российским производителям достаточно сложно. Но аналитики считают падение временным – в этой сфере качество производства соответствует самым строгим стандартам.Для российских производителей жестяной продукции внутренний рынок останется приоритетным, хотя стабилизация курса рубля будет подталкивать рост экспортной выручки. Это неудивительно, потому что российский рынок жестяных банок практически весь принадлежит отечественным производителям. Сейчас отмечается постепенное восстановление рынка после пандемии, который опережает производственный рост в целом по стране. И в 2024 году рынок продолжит расти, считают эксперты.Источник фотографии: Freepik