По индивидуальному заказу на заводе FLAMAX изготовили резервуары для Республики Беларусь
По индивидуальному заказу на заводе FLAMAX изготовили резервуары для Республики Беларусь
Новый нерядовой кейс от компании FLAMAX. Две сборные пожарные ёмкости установлены в гостинице класса люкс в центре Минска. Проект был изготовлен по индивидуальному заказу на заводе FLAMAX в Лаишевском районе Республики Татарстан.
Grand Hotel Minsk — это известный белорусский долгострой. Строительство многофункционального комплекса на пересечении улиц Богдановича и Ивана Купалы ведётся с перерывами с 2016 года. В 2019 году произошла смена инвестора: по указу президента Беларуси Александра Лукашенко проект передали компании из ОАЭ. Архитектурные решения разрабатывались дизайнерским бюро «Воробьев и партнеры». На сегодня — это большая активная стройка, в которой участвует и наша компания.
Согласно концепции, сборные стальные резервуары FLAMAX для хранения противопожарного запаса воды разместили в цокольном этаже основного здания пятизвездочной гостиницы Grand Hotel Minsk.
Для компании FLAMAX, проект в Минске интересен не только исторической локаций (он расположен на месте бывшего БелЭкспо), но и небольшими габаритами резервуарных конструкций. После консультаций с нашими проектантами, заказчик остановил выбор на двух ёмкостях общим объёмом 184 м3. Сборная технология подъема сделала возможным проведение работ внутри отапливаемого помещения, без использования сварки. Монтажные работы заняли всего 5 дней!
Преимущество технологии сборных резервуаров FLAMAX — это широкая линейка габаритов по диаметру и высоте, что даёт высокую вариативность объемов. Чтобы достичь точного соответствия заказанным параметрам, мы используем стальные листы двух размеров: стандартный — 2500 × 1250мм и дополнительно - 2500 × 610 мм. Благодаря этому проектанты всегда имеют возможность вписывать резервуары в площади, выделенные под застройку, или, как это было в Минске, в помещение с ограничением по высоте.
Новый нерядовой кейс от компании FLAMAX. Две сборные пожарные ёмкости установлены в гостинице класса люкс в центре Минска. Проект был изготовлен по индивидуальному заказу на заводе FLAMAX в Лаишевском районе Республики Татарстан.
Grand Hotel Minsk — это известный белорусский долгострой. Строительство многофункционального комплекса на пересечении улиц Богдановича и Ивана Купалы ведётся с перерывами с 2016 года. В 2019 году произошла смена инвестора: по указу президента Беларуси Александра Лукашенко проект передали компании из ОАЭ. Архитектурные решения разрабатывались дизайнерским бюро «Воробьев и партнеры». На сегодня — это большая активная стройка, в которой участвует и наша компания.
Согласно концепции, сборные стальные резервуары FLAMAX для хранения противопожарного запаса воды разместили в цокольном этаже основного здания пятизвездочной гостиницы Grand Hotel Minsk.
Для компании FLAMAX, проект в Минске интересен не только исторической локаций (он расположен на месте бывшего БелЭкспо), но и небольшими габаритами резервуарных конструкций. После консультаций с нашими проектантами, заказчик остановил выбор на двух ёмкостях общим объёмом 184 м3. Сборная технология подъема сделала возможным проведение работ внутри отапливаемого помещения, без использования сварки. Монтажные работы заняли всего 5 дней!
Преимущество технологии сборных резервуаров FLAMAX — это широкая линейка габаритов по диаметру и высоте, что даёт высокую вариативность объемов. Чтобы достичь точного соответствия заказанным параметрам, мы используем стальные листы двух размеров: стандартный — 2500 × 1250мм и дополнительно - 2500 × 610 мм. Благодаря этому проектанты всегда имеют возможность вписывать резервуары в площади, выделенные под застройку, или, как это было в Минске, в помещение с ограничением по высоте.