Более 342 тыс. жителей Калининграда обеспечат качественными коммунальными услугами

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Работы ведут с привлечением льготных займов за счет средств Фонда национального благосостояния. Речь идет о двух проектах в сферах водо-, теплоснабжения и водоотведения. Их реализация позволит обеспечить качественными коммунальными услугами 342,6 тысячи жителей города. Оператором выступает «Фонд развития территорий».Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области сообщило, что в муниципалитете уже завершили реконструкцию двух крупных участков теплосетей. Рабочие ведут благоустройство прилегающих территорий. Общая протяженность новых теплосетей составила около двух километров. Благодаря проекту в 155 жилых домах и 35 социальных объектах (включая детские сады, школы и поликлиники) появится стабильное водоснабжение. А увеличение диаметров сетей позволит подключать новых абонентов.Еще один проект — реконструкция системы обеззараживания воды на территории Южной водопроводной станции № 2. На объекте появится цех по производству электролизного гипохлорита натрия. Использование низкоконцентрированного гипохлорита натрия, произведенного непосредственно на водоочистных сооружениях, экономически выгодно и не зависит от специфики географического положения Калининградской области. Работы по строительству нового цеха проведены на 40%, завершить их полностью планируют до конца этого года.Кроме того, в 2024-м закончится реконструкция канализационной насосной станции № 2. Модернизация необходима из-за износа оборудования, составившего, по результатам технического обследования, 45–80%. Обновление позволит повысить производительность станции более чем в два раза, до 41 тысячи кубометров в сутки. Объект сможет функционировать в автоматическом режиме.На реализацию проектов выделено 838,4 миллиона рублей. Из них 607,2 миллиона — средства Фонда.