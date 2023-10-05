Обзор мнений о трансформации высшего образования в России представил журнал «Позитивные изменения»

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«Обучение служением» – только одна из возможных форм участия университета в жизни общества. Какие варианты еще возможны, и как программы развития «третьей миссии» реализуются в других странах мира – этому посвящены материалы свежего номера. Кроме того, в «Позитивных изменениях» рассмотрен подход к «третьей миссии» в масштабе отдельно взятого регионального российского вуза, представлен обзор научных публикаций на данную тему, практики участия грантодающих фондов в реализации «третьей миссии» вузов и примеры взаимодействия социальных предпринимателей и университетов.«В этом выпуске можно найти много вдохновляющих историй о том, как все участники университетской экосистемы могут стать активными создателями позитивных изменений, как вуз становится «фабрикой мысли», «драйвером развития территории» и выполняет много других ролей, когда каждый участник может получить важные результаты в своем профессиональном и личностном развитии», – отмечает главный редактор журнала Наталья Гладких.Все материалы выпуска размещены в открытом доступе на сайте журнала.