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Почти 80% школьников считают, что роботы могут помогать в уроках ИЗО и литературы

Общество

В преддверии профессионального праздника - “День учителя”, представители проектов “Робостанция” и “Кулибин ПРО” провели опрос и выяснили, в каких уроках, по мнению школьников, роботы могли бы помочь учителям. Подавляющее большинство среди возможных предметов выделило рисование - 50%, а 30% учащихся отметили литературу и историю.


Например, уже появились роботы, которые способны имитировать плавность движения человеческих рук. Такого эффекта удалось добиться за счет максимального учета особенностей работы художников - изучения технологии захвата движения, чтобы робот делал правильные штрихи. Таким образом, робот может стать необычным дополнением к уроку - сделать копию цифровой картины или нарисовать портрет, или натюрморт.

Что касается уроков литературы, то здесь интересным примером станет уже существующий робот Пушкин. Он умеет декламировать произведения, петь романсы, рассказывать интересные факты из биографии писателя: все это в купе с проработанной мимикой. Он мог бы провести действительно интересный и необычный урок, который надолго запомнился бы детям.

“В российских школах уже не раз применялась такая практика с участием роботов в учебном процессе - они могут читать лекции, отвечать на заданные учениками вопросы, вовлекать учащихся в процесс с помощью загадок и заданий на логику. Темпы роста такого формата ежегодно могут увеличиваться на 15%. - отмечает Артур Зархи, генеральный директор “Корпорации роботов”. - Однако даже стабильный рост этого рынка не сможет привести к полноценной замене учителей. Важно не только передавать информацию, но и уметь подобрать креативный подход к образованию и правильную психологическую модель поведения, чтобы стать наставником для учеников. Роботы, пока, на такое не способны - как минимум в силу отсутствия эмпатии”.