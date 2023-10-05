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Ситуация в экономике требует создания транспортного альянса стран БРИКС
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Ситуация в экономике требует создания транспортного альянса стран БРИКС

Общество
Сессия «Макрорегиональная транспортная безопасность как фактор долгосрочной устойчивости развития суверенных экономик» состоится в Москве в рамках международного форума «Сделано в России».


Сегодня создания условий бесперебойного движения товаров, синхронизации подходов в транспортной политике, вовлечения участников рынка транспортных и связанных услуг требует активная кооперация и повышение связанности экономик стран БРИКС. Поэтому участникам сессии предстоит оценить факторы, способствующие созданию возможного «транспортного альянса» стран БРИКС, и риски отсутствия такого объединения в долгосрочной перспективе, а также определить контуры альянса и условия его формирования.

Модератор предстоящей сессии вице-президент Российского экспортного центра Станислав Георгиевский отметил, что основная задача дискуссии – найти новые точки контакта для предпринимателей стран БРИКС, российского бизнеса и шире. Важно иметь взаимную основу для открытия и освоения рынков. Для этого следует решить вопросы логистической доступности, обеспечить со странами-партнерами торговый баланс, считает эксперт. Необходимо на уровне правительств стран БРИКС сформировать системный и согласованный подход и усилить кооперацию национальных производителей и перевозчиков – основных бенефициаров внешней торговли.