Какой саратовцы хотят видеть Привокзальную площадь?
Горожане поделились своим мнением с корреспондентами.
Напомним, в скором времени начнется реконструкция саратовского железнодорожного вокзала. Проект вернет зданию исторические черты, сделает его современным.
А вот площадь перед вокзалом, по мнению большинства горожан, требует внимания – не хватает парковок, зелени, удобной и понятной транспортной инфраструктуры.
С мнением горожан можно ознакомиться здесь.
Напомним, в скором времени начнется реконструкция саратовского железнодорожного вокзала. Проект вернет зданию исторические черты, сделает его современным.
А вот площадь перед вокзалом, по мнению большинства горожан, требует внимания – не хватает парковок, зелени, удобной и понятной транспортной инфраструктуры.
С мнением горожан можно ознакомиться здесь.