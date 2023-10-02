2 октября 2023 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:00 | 02 октября
Подстанция «Хопер» в Балашовском районе расширена для подключения новых потребителей к электросетям
17:03 | 02 октября
Нацпроект «Демография»: в Балакове рассказали о новом оборудовании школы восстановления «Шаг за шагом»
16:01 | 02 октября
Участники акции «Сохраним лес» увеличили Марксовские леса на 2000 юных деревьев
15:00 | 02 октября
Новая зона отдыха в Затоне должна быть функциональной и удобной для горожан
14:03 | 02 октября
Молодежь и ветераны отметили День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией
13:00 | 02 октября
Впервые пациента эвакуировали из НИМЦ им. Бакулева в ГУЗ СОДКБ на вертолете
12:30 | 02 октября
Сотрудник областного правительства рассказал, как несет службу в зоне СВО
12:00 | 02 октября
В Балаково прошел «Фестиваль героев»
11:02 | 02 октября
Пожилых саратовцев порадовали музыкальным флешмобом
10:30 | 02 октября
Саратовец в зоне СВО подбил американскую машину пехоты
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Какой саратовцы хотят видеть Привокзальную площадь?

Общество
Горожане поделились своим мнением с корреспондентами.



Напомним, в скором времени начнется реконструкция саратовского железнодорожного вокзала. Проект вернет зданию исторические черты, сделает его современным.

А вот площадь перед вокзалом, по мнению большинства горожан, требует внимания – не хватает парковок, зелени, удобной и понятной транспортной инфраструктуры.
С мнением горожан можно ознакомиться здесь.