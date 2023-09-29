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Обладателем нескольких наград на Australian Good Design Awards 2023 стала EcoFlow

Общество
Обладателем нескольких наград на Australian Good Design Awards 2023 стала EcoFlow

Компания EcoFlow, эксперт в разработке энергоэффективных и экологически чистых решений, одержала победу в нескольких номинациях в ходе вручения премии Australian Good Design Awards 2023, которая проводится ежегодно вот уже на протяжении 65 лет. Сердца участников строгого жюри покорили инновационные комплекты питания Power Kits, первый в мире портативный холодильник «3 в 1» GLACIER, а также портативная электростанция серии DELTA 2.

Портативное устройство DELTA 2 было удостоено награды за дизайн, который жюри назвало «тщательно продуманным и так же тщательно реализованным». Станция демонстрирует лучшую в отрасли скорость подзарядки, в семь раз быстрее конкурентов, и исключительную универсальность: устройство показало себя одинаково эффективным на свежем воздухе и в помещении, весит всего 12 кг и обеспечивает работу более чем 90% всей бытовой электроники. Оптимальные сценарии использования DELTA 2 — организация семейного отдыха на свежем воздухе и резервный источник питания при перебоях с электричеством.

Комплекты EcoFlow Power Kit одержали победу в категории «Дизайн продукта — коммерческий и промышленный».

Портативный холодильник 3-в-1 EcoFlow GLACIER, который стал победителем в категории «Дизайн продукта — бытовая техника».

Эвелин Лин, руководитель отдела маркетинга EcoFlow в странах Восточной Европы и СНГ:

«Мы уделяем внимание внешнему виду каждого из наших продуктов. Элегантные устройства EcoFlow, которые демонстрируют превосходную производительность, задают высокую планку для других вендоров и буквально меняют отрасль, где ранее внимание было сосредоточено преимущественно на функциональных возможностях. В то же время мы ни на шаг не отступаем от нашей основной идеи — создавать продукты, которые обеспечивают устойчивое, надежное и универсальное питание для самых различных сценариев».