У Бога все живы

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Александр Давыдов родился в 1977 году. В первый класс сотой школы пришел к учителю Валентине Григорьевне Садовниковой. Свою первую учительницу очень любил и уважал. Любил повторять, что она похожа на певицу Валентину Толкунову. Дома, как и у всех тогда, были пластинки с портретами артистки. Учился хорошо. Всегда стремился к лучшему, умел ставить перед собой цели. Даже спортом начал заниматься по собственной инициативе. Ребенком был болезненным, но поставив себе цель стать здоровым, выбрал секцию и записался туда самостоятельно. Потом уже, став взрослым, физическую форму поддерживал всегда, хоть со спортом жизнь и не связал.С воинской службой изначально Александр жизнь связывать не планировал, но судьба распорядилась иначе: Давыдов прошел обе чеченские войны, имел много наград. После школы он пошел в армию. Срочную службу начал проходить в Саратове на полигоне «Сокол» в десантной части. Оттуда попал в Чечню и еще в первую чеченскую получил «Медаль за отвагу» и медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени. С 1997 года работал в СОБРЕ, курировал хасавюртовское направление, часто ездил в командировки.Затем уехал в Москву. С 2003 года начал службу в милиции, вскоре женился. Сына назвал Денис, говорил, что имя выбрал в честь героя Отечественной войны 1812 года Дениса Давыдова. Сейчас юноша серьезно занимается спортом, он голкипер команды «Динамо». С сыном Александр всегда общался, хотя первый брак, к сожалению, был недолгим. Тогда же, в начале 2000-х Александр вернулся к своей отложенной цели получить высшее образование. В столице заканчивает «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации», получает диплом юриста по специальности «Правоохранительная деятельность».По словам сестры Александра Давыдова, Марины, всю свою жизнь он стремился к лучшему, самообразовывался, учился сам и старался помочь другим.Со своей второй женой Александр познакомится в Москве, хотя родом она из Вольска. В этом браке у него родился сын Елисей, которому сейчас шесть лет.С началом специальной военной операции в жизни Александра началась новая и последняя, трагическая глава. Судьба снова вернула его в строй. Повестку он получил вечером 5 октября 2022 года, как имеющий боевой опыт. И уже рано утором 6 октября он готов был вернуться к исполнению воинского долга, согласно полученной когда-то военно-учетной специальности. В ВДВ есть девиз: «Никто, кроме нас», а сам Александр, по воспоминаниям одного из его боевых друзей, любил говорить: «Будем держаться вместе – все выдержим». Воевал Давыдов храбро и самоотверженно, многим помогал, делился опытом. После ранения под Сватово он долго был в сознании. Пока его перевозили в госпиталь, все время шутил и всех подбадривал: «Сейчас меня подлатают, я вернусь, и мы еще повоюем. Если не вернусь, буду помогать вам оттуда».Вернуться уже не довелось.Гвардии лейтенант Александр Давыдов награжден Орденом Мужества посмертно. Похоронен в Мытищах Московской области, где находится федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества».Еще с первой чеченской у Александра был позывной «Ангел». Он верил в то, что этот позывной оберегает его. И, наверное, это было правдой. На волоске от смерти он бывал не раз. Что еще берегло его? Наверное, благодарность всех тех, кому он помогал там «за ленточкой», на передовой. Вот, что вспоминают о бойце с позывным «Ангел» те, кто воевал с ним плечом к плечу, те, кто его плечо всегда чувствовал:Сослуживец Александра Давыдова«Нас всех призвали из Москвы 6 и 7 октября 2022. Привезли на автобусах на военный полигон в Балашихинском районе Московской области, одели в форму, затем началось распределение на должности. Александра назначили заместителем командира второго взвода первой роты отдельного мотострелкового батальона.Офицеров было крайне мало, и Саша с самого начала руководил взводом. Мало было хоть немного подготовленных людей, многие даже не служили в армии. До 16 ноября нас тренировали на полигоне (в это время были подготовлены документы на присвоение ему звания «лейтенант». Документы вернулись, когда мы были уже «за ленточкой». Конечно, это была лишь формальность, ни для кого не было сомнений, что он командир. У него был большой боевой опыт, и он знал что делать, чем очень помогал многим из нас!18 ноября мы были уже на позициях (вернее просто в лесополосе в Сватовском районе), где стали копать укрытия и землянки, налаживать быт. Где-то в начале января прибыло командование полка и объявило, что наша рота теперь штурмовая и всех начали готовить. После ранений двух командиров рот, по-моему, в апреле командиром роты стал Ангел. Нет идеальных людей, но он был достойным офицером!»Вспоминает боец с позывным «Сова», единственный выживший из тех, кто находился в бою под Сватово, в том блиндаже, где погиб Александр Давыдов.Сова тогда получил ранение, но после госпиталя снова отправился на передовую.«После одного из боевых заданий, мы получили известие о том, что в наших рядах есть потери. Раненые и погибшие. К сожалению, мы получаем сообщения о гибели ребят. Но в этот раз для меня как-то все ощущалось иначе, по-особому что ли. В блиндаже находилось восемь человек. Позже к ребятам присоединился Ангел. Бойцы всегда слушали своего командира. Среди них он пользовался большим авторитетом, ему доверяли, уважали. Блиндаж, где находилось теперь уже девять человек , утюжили из танков, не давая ребятам возможности покинуть его. Как потом рассказали ребята, снаряды от двух прилетов не разорвались. А третий накрыл предыдущие два. Это все сдетонировало. Трое погибли сразу : Пух, Кощей и Вольт. Командира тяжело ранило. Когда его эвакуировали одним из первых, он и тогда шутил и старался поддержать боевой дух ребят. Все были уверены, все будет хорошо. Я оказался в числе раненых. Осколок прошел в щель между броником и телом, застряв под лопаткой. Ребят эвакуировали по госпиталям. Через некоторое время по всем чатам разлетелось сообщение «молитесь за Ангела. Он в тяжелом состоянии». Мы все, наверное, замерли в напряжении и надежде, что все будет хорошо ….. Но нет. Господь забрал Ангела, в свое небесное воинство».Рассказывает родственница бойца с позывным «Сова», занимающаяся волонтерской деятельностью:«Пришло время хоронить наших ребят. Я не могла себе долгое время объяснить, почему я не могу справиться с этой скорбью, отпустить это тягостное состояние. Но я понимала, что не могу не поехать на прощание с ними: Пухом, Кощеем, Вольтом и Ангелом. Как будто что-то внутри меня тянуло к ним. Почему? Через какое-то время я нашла объяснение. Они были там все вместе, в тот момент, когда этот снаряд оборвал жизни одних наших мальчишек и ранил других. Это как боевое родство, как будто они породнились в тот момент, кровью и духом. И те, кто были рядом с моим родным человеком, стали для меня тоже родными.Позже, когда Сова был в отпуске по ранению, я спросила у него, какой он был, Ангел, для вас, для солдат. «Коротко? - спросил меня племянник - Я бы пошел с ним куда угодно. Он всегда находил время поговорить и выслушать. Он понимал, что там, куда мы пойдем, нас ждет трудная задача. Вернуться будет не просто, и вернемся ли? …. И тогда Ангел сказал нам: «Ребята, если вы откажетесь, я пойму». Да. На войне, наверное, нет понятия «нет» и «не пойду». А Ангел готов был оправдать каждого, прикрыть собой, как своего сына. Своего. Каждого из них. И отдавал свое последнее. Как и в тот последний бой - свою жизнь. Он был настоящий. Знающий боевой офицер».От себя я хочу добавить. У Бога все живы. Его война закончилась здесь, на земле. Но теперь, не сомневаюсь, он в числе небесных воинов. И они продолжают сражаться. За нашу землю, за нашу Родину, за наших парней, которые на передовой и в окопах, за нас здесь в тылу. За нашу веру и Отечество».