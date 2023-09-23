Остап Стужев рассказал о секретных методиках НЛП в своем романе «Золотые пилигримы»

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Член Союза писателей России, специалист по «слияниям и поглощениям» Остап Стужев раскрыл в своем новом детективном романе «Золотые пилигримы» секретные приемы нейролингвистического программирования.Произведение посвящено дерзкому ограблению алмазной биржи в Антверпене, в котором автор приводит ранее неизвестные достоверные факты преступления. Вместе с тем Остап Стужев продемонстрировал на конкретных примерах используемые в вербовках и коммуникациях иностранными спецслужбами способы психологической обработки и манипуляций.Самую громкую аферу XXI века и ограбление алмазной биржи в Антверпене на сумму более 100 млн евро удалось реализовать в 2003 году итальянцу Леонардо Нотарбартоло. Остап Стужев, собирая материал для детектива, сумел разобраться в подоплеке событий и получить неизвестные ранее эксклюзивные подробности грабежа. Для этого ему понадобилось тщательно изучить газеты, криминальные архивы, опросить немногочисленных свидетелей. Он получил подтверждение своим догадкам, что в числе преступников были наши соотечественники.Также в книге литературным языком, как поясняет сам автор, описаны многочисленные приемы НЛП, которые зарубежные спецслужбы применяют по всему миру для вербовки агентов. Не секрет, что изучение структуры субъективного опыта людей и их мыслительные и поведенческие стратегии используются спецслужбами в качестве эффективных инструментов воздействия на людей. Известно, что с помощью НЛП без особых усилий можно считывать и мысли людей, и их настроение, и взгляды на действительность.Как работают настоящие практики НЛП, можно увидеть, прочитав «Золотых пилигримов». Каждый метод встроен в сюжет, и читатель понимает, что и зачем делается и с позиций политического управления, и в личном общении