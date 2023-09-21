RUTUBE примет участие в мультиформатном фестивале в честь Всемирного дня русского единения

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В четверг, 21 сентября, RUTUBE покажет в Парке Горького премьеры своих новых шоу и проведет увлекательный квест. Мероприятие состоится в рамках мультиформатного фестиваля, посвященного Всемирному дню русского единения.Гости смогут посетить различные тематические зоны и лектории, а также послушать песни знаменитых артистов. На главной сцене фестиваля выступят Дискотека Авария, RASA, Винтаж, Юлианна Караулова, NLO, Amirchik, VAVAN, BITTUEV, ERSHOV, VA.NO, OWEEK, Оля Краснова, Лера Туманова, Нюта, Kaitana, ГИВМИК, Nick Rouze, Чайный и Покровский.В течение всего дня в шатре видеохостинга любой желающий сможет посмотреть выпуски любимых оригинальных шоу, а также поучаствовать в квесте с розыгрышем памятных призов.Также на площадке будут присутствовать амбассадоры национального видеохостинга – Стас Ярушин и Дима Гордей. А в 17:00 они проведут круглый стол под названием «Путь развития блогера», на котором модератором выступит руководитель отдела блогеров RUTUBE Анна Бабаева.Помимо этого, в зоне видеохостинга посетителей фестиваля ждут настольный футбол, аэрохоккей, бесплатные напитки и возможность сфотографироваться на память с настоящей русской ОКОЙ, расписанной под хохлому.Специально для мероприятия бойцовская лига «Наше Дело» организует спортивный городок с силовыми испытаниями и киберспортивной зоной. Здесь гости смогут принять участие в автограф-сессии и мастер-классах с бойцами и представителями российской спортивной индустрии.Всемирный день русского единения пройдет при поддержке партнеров «Газпром-Медиа Холдинга», Газпромбанка, телеканала ТНТ, шоу «Вызов» на ТНТ, Yappy, RUTUBE, компании «Иннопрактика», продюсерского центра «Инсайт Люди», бойцовской лиги «Наше Дело» и Молодежного сообщества ВЫЗОВ.Национальный видеохостинг RUTUBE (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») — это крупнейшая российская платформа для просмотра и размещения аудио- и видеороликов.RUTUBE доступен на разных устройствах: ПК, смартфоне, планшете, Smart TV. На платформе представлены UGC, эксклюзивные проекты RUTUBE, видео СМИ и государственных организаций, лицензионные шоу, фильмы и сериалы. Поддерживаемые форматы: горизонтальные и вертикальные видео, стримы, подкасты, ТВ-эфиры.