Интернет-проект InvaNews третий год расширяет охват читателей

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Инваньюс – большая информационная, культурная и развлекательная площадка для инвалидов. Здесь много материалов о людях с ограниченными возможностями здоровья, которые живут в России и других странах. Посетители портала могут прочитать новости, связанные с тематикой инвалидности, найти необходимые сведения о льготах, поделиться своей точкой зрения по каким-либо вопросам, узнать о мастер-классах, прочитать релизы российских НКО, работающих с разными социальными группами.Основатель сайта – Александр Олегович Жученко, житель Нижнего Тагила, инвалид по слуху. InvaNews – его второй социальный интернет-проект. Первым стал до сих пор успешно действующий сайт «Страна глухих», созданный в 2004 году. За это время он успел получить несколько интернет-наград и две премии Рунета.У сайта Инваньюс нет поддержки местных и федеральных властей, но при этом портал продолжает расширять свою аудиторию. В этом большая заслуга Александра Жученко, seo-специалиста по профессии и человека с большим опытом работы с социальными проектами. С 2023 года ИП Жученко А.О. внесено в Единый реестр субъектов МП как социальное предприятие. При этом Александр параллельно работает в соцсетях и развивает дзен-канал, подписчиками которого стали уже 6 тысяч пользователей.