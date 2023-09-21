21 сентября 2023 ЧЕТВЕРГ
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Сотрудникам центров «Мои Документы» Саратовской области повысят заработную плату
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Школьников и родителей предупредили об ответственности за буллинг
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Интернет-проект InvaNews третий год расширяет охват читателей

Общество
Все больше читателей привлекает социальный интернет-проект InvaNews. Сайт отмечает 21 сентября свой третий день рождения, и гордится одним из своих главных достижений – ежемесячно портал посещают сто тысяч человек.

Интернет-проект InvaNews третий год расширяет охват читателей


Инваньюс – большая информационная, культурная и развлекательная площадка для инвалидов. Здесь много материалов о людях с ограниченными возможностями здоровья, которые живут в России и других странах. Посетители портала могут прочитать новости, связанные с тематикой инвалидности, найти необходимые сведения о льготах, поделиться своей точкой зрения по каким-либо вопросам, узнать о мастер-классах, прочитать релизы российских НКО, работающих с разными социальными группами.

Основатель сайта – Александр Олегович Жученко, житель Нижнего Тагила, инвалид по слуху. InvaNews – его второй социальный интернет-проект. Первым стал до сих пор успешно действующий сайт «Страна глухих», созданный в 2004 году. За это время он успел получить несколько интернет-наград и две премии Рунета.

У сайта Инваньюс нет поддержки местных и федеральных властей, но при этом портал продолжает расширять свою аудиторию. В этом большая заслуга Александра Жученко, seo-специалиста по профессии и человека с большим опытом работы с социальными проектами. С 2023 года ИП Жученко А.О. внесено в Единый реестр субъектов МП как социальное предприятие. При этом Александр параллельно работает в соцсетях и развивает дзен-канал, подписчиками которого стали уже 6 тысяч пользователей.