20 сентября 2023 СРЕДА
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Объединением партнеров займется Ассоциация «Со-ДРУЖЕСТВО СООБЩЕСТВ»

Общество
Межотраслевая Ассоциация лидеров социального партнерства «Со-ДРУЖЕСТВО СООБЩЕСТВ» начала свою деятельность в России после регистрации в Минюсте РФ. Учредителями организации выступили представители общественных объединений в молодежной, медицинской, строительной, спортивной индустриях, руководители бизнес-клубов, альянсы служб обеспечения безопасности из разных российских регионов.

О целях и задачах Ассоциации рассказала Нинель Морозова, президент Ассоциации, ректор Первого международного цифрового университета, выступая на круглом столе, организованном в рамках ВЭФ сообществом ВЫЗОВ и продюсерским центром «Инсайт Люди». По ее словам, основная цель «Со-ДРУЖЕСТВА СООБЩЕСТВ» – дать нормативное определение понятию «сообщество», закрепить в российском законодательстве его особый статус, создать в стране для созидательного развития социального партнерства необходимую инфраструктуру. Аккумулирование ресурсов и объединение партнеров для более эффективной деятельности на территории РФ – ключевая задача Ассоциации.

Также в число приоритетных задач «Со-ДРУЖЕСТВА СООБЩЕСТВ» входят: проведение мероприятий, направленных на выстраивание горизонтальных связей на региональном и федеральном уровне, просветительская деятельность, популяризация активной социальной позиции через проведение премии «Лидеры сообществ». Будет создано отраслевое СМИ и атлас объединений, через который реализуется мониторинг сообществ на территории России. В руководстве Ассоциации заявили о необходимости выстроить регионально интегрированную систему, создав единый центр координации. Это даст возможность повысить информированность россиян о доступных им объединениях.