Елена Батурина поздравила участников «Теннисного турнира памяти Ю.М. Лужкова»

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С поздравлениями к участникам и победителям «Теннисного турнира памяти Ю.М. Лужкова» обратилась Елена Батурина, председатель Совета Фонда Юрия Лужкова. Третьи всероссийские юношеские соревнования по теннису среди юношей и девушек до 13 лет проходили в Москве с 4 сентября и завершились 9 сентября. Организатором турнира выступили Федерация тенниса г. Москвы и Фонд Юрия Лужкова при поддержке Департамента спорта г. Москвы. На турнире за победу боролись более 100 юных теннисистов из 14 российских городов.Елена Батурина отметила, что Юрий Лужков, обожавший теннис, хорошо понимал необходимость развивать и поддерживать стремления юных спортсменов ради будущего страны, делал все возможное, чтобы спортом могли заниматься как можно больше детей. Он содействовал соревнованиям разного масштаба – и детским турнирам, и Кубку Кремля. И Фонд также с радостью ежегодно поддерживает Всероссийские теннисные турниры памяти Юрия Михайловича Лужкова.На церемонии награждения чествовали победителей турнира: в категории «Микст» ими стали Александр Пономарев из Москвы и Ева Козлова из Павловского Посада, а в одиночном разряде – Алекс Григорян и Елизавета Тимохина. Фонд Юрия Лужкова вручил им денежные сертификаты на приобретение теннисной экипировки. Также всем спортсменам турнира были переданы памятные подарки и футболки. В соответствии с результатами турнира все участники получат в системе Российского теннисного турнира (РТТ) квалификационные очки и подтвердят свои спортивные разряды.Площадкой проведения «Всероссийского теннисного турнира памяти Ю.М. Лужкова» стала теннисная школа «Белокаменная». Ее директор, заслуженный тренер России Владимир Камельзон рассказал, что своим появлением и развитием школа обязана мэру Москвы Юрию Лужкову. Также он напомнил, что на кортах «Белокаменной» тренировался Даниил Медведев – один из трех теннисистов России, побеждавших в мужском одиночном разряде в турнире Большого шлема.Вице-президент Федерации тенниса г. Москвы и исполнительный директор теннисной школы «Белокаменная» Наталья Камельзон, а также Федерация тенниса России поблагодарили Фонд Юрия Лужкова и лично председателя Фонда Елену Батурину за поддержку в проведении турнира в столице.На фото: Победители теннисного турнира» памяти Юрия Лужкова