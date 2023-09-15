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Александр Карнюшин о Кумысной поляне: "Губернатор помогает сохранить зеленый оазис города"

Общество
Вышло видео-обращение губернатора области Романа Бусаргина "Честный отчёт". В ролике глава региона рассказал о своей работе за минувший год, о достижениях в различных отраслях, в том числе и экологии. Так, по поручению губернатора с прошлого года в области начали высаживать новые леса. Насаждения появились на площади 2,5 тыс. гектаров. До конца этого года появится еще 4 тыс. гектаров леса



По словам главы региона, было принято решение не закупать саженцы в соседних областях, а поддержать местные лесопитомники. Особое внимание уделяется озеленению Саратова. Высаживать в областном центре теперь будут деревья – крупномеры, приживаемость которых выше. Уже этой осенью жители смогут увидеть эти деревья в центре города. Под пристальным вниманием главы региона находится и основной "зеленый" объект областного центра - легендарная "кумыска".
Работу губернатора в этом направлении прокомментировал и.о. директора ГУ СО «Кумысная поляна» Александр Карнюшин: «Памятник природы Кумысная поляна в Саратове — это зеленый оазис города, любимое место отдыха горожан, которое еще и является его легкими. Здесь расположено 13 детских оздоровительных лагерей, санаторий, 4 лыжные и 3 горнолыжные базы, более 20 баз отдыха, а также 25 родников. Сохранению этого памятника природы поспособствовал губернатор области. По его распоряжению в прошлом и текущем году произошло включение в Кумысную поляну дополнительно лесного массива площадью 1700 га, расположенного на южной окраине Лысогорского плато, что увеличило площадь памятника природы. Сейчас он составляет 6 236 гектаров».
По словам и.о. директора госучреждения именно по поручению Романа Викторовича на территории памятника природы «Кумысная поляна» установлено 10 деревянных беседок в наиболее популярных местах отдыха горожан. Беседки изготовлены в лесхозах области. Сейчас их 25. Также Роман Бусаргин распорядился за счет областного финансирования благоустроить родники «Лечебный» и «Солдатский». Учитывая популярность источников Кумысной поляны, которыми широко пользуются население, горожане высоко оценили этот труд.
Александр Карнюшин рассказал, что в настоящее время приведены в порядок 16 из 25 родников, расположенных на территории Кумысной поляны. Эта работа будет продолжена.
Вышло видео-обращение губернатора области Романа Бусаргина "Честный отчёт". В ролике глава региона рассказал о своей работе за минувший год, о достижениях в различных отраслях, в том числе и экологии. Так, по поручению губернатора с прошлого года в области начали высаживать новые леса. Насаждения появились на площади 2,5 тыс. гектаров. До конца этого года появится еще 4 тыс. гектаров леса.
По словам главы региона, было принято решение не закупать саженцы в соседних областях, а поддержать местные лесопитомники. Особое внимание уделяется озеленению Саратова. Высаживать в областном центре теперь будут деревья – крупномеры, приживаемость которых выше. Уже этой осенью жители смогут увидеть эти деревья в центре города. Под пристальным вниманием главы региона находится и основной "зеленый" объект областного центра - легендарная "кумыска".
Работу губернатора в этом направлении прокомментировал и.о. директора ГУ СО «Кумысная поляна» Александр Карнюшин: «Памятник природы Кумысная поляна в Саратове — это зеленый оазис города, любимое место отдыха горожан, которое еще и является его легкими. Здесь расположено 13 детских оздоровительных лагерей, санаторий, 4 лыжные и 3 горнолыжные базы, более 20 баз отдыха, а также 25 родников. Сохранению этого памятника природы поспособствовал губернатор области. По его распоряжению в прошлом и текущем году произошло включение в Кумысную поляну дополнительно лесного массива площадью 1700 га, расположенного на южной окраине Лысогорского плато, что увеличило площадь памятника природы. Сейчас он составляет 6 236 гектаров».
По словам и.о. директора госучреждения именно по поручению Романа Викторовича на территории памятника природы «Кумысная поляна» установлено 10 деревянных беседок в наиболее популярных местах отдыха горожан. Беседки изготовлены в лесхозах области. Сейчас их 25. Также Роман Бусаргин распорядился за счет областного финансирования благоустроить родники «Лечебный» и «Солдатский». Учитывая популярность источников Кумысной поляны, которыми широко пользуются население, горожане высоко оценили этот труд.
Александр Карнюшин рассказал, что в настоящее время приведены в порядок 16 из 25 родников, расположенных на территории Кумысной поляны. Эта работа будет продолжена.