Участники Всероссийского форума IT-технологий «ФИЧА» предложили множество идей

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Проекты цифровой платформы для аккумуляции предложений профессионального сообщества по совершенствованию IT-индустрии России, платформы для цифровых валют, туристической карты города разрабатывали на форуме в течение четырех дней почти 500 молодых представителей профессионального IT-сообщества страны от 18 до 35 лет.Также были подведены итоги грантового конкурса Росмолодежи. Общий грантовый фонд составил более двух миллионов рублей, сертификаты получили разработчики четырех проектов. Советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Егор Литвиненко, поздравил победителей и пожелал им на достигнутых успехах не останавливаться: «У вас отличные проекты, горящие глаза, огромное количество идей, которые вы сможете реализовать вместе с Федеральным агентством по делам молодёжи. Двигайтесь только вперед, идите к своей мечте!».Одним из важных событий форума стало пленарное заседание «Цифровой суверенитет России в современном мире». На мероприятии был представлен итоговый продукт форума, созданный участниками в партнерстве с наставниками и экспертами, – цифровая платформа аккумуляции, продвижения и оценки идей и продуктов (цифровых сервисов), нацеленных на повышение качества жизни граждан России.