14 сентября 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 14 сентября
Ремонт нижней части моста через Глебучев овраг завершили досрочно
17:00 | 14 сентября
На фестивале «Театральное Прихоперье» Саратовский театр драмы передал в театр нового региона 50 сценических костюмов
16:30 | 14 сентября
Девушка из Саратовской области поехала служить в зону СВО
16:04 | 14 сентября
Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта
16:02 | 14 сентября
В Саратовской области в ближайшее время появится еще 21 зона охраны объектов культурного наследия
15:56 | 14 сентября
Участники Всероссийского форума IT-технологий «ФИЧА» предложили множество идей
15:03 | 14 сентября
Саратовская делегация принимает участие в форуме «Леса России»
14:01 | 14 сентября
Команда Саратовской области отправилась на фестиваль «Вернуть детство»
13:02 | 14 сентября
Национальный проект «Образование» позволяет создать равные условия обучения для всех школьников
12:01 | 14 сентября
В Саратовской области засеяли первый миллион гектаров озимых культур
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Участники Всероссийского форума IT-технологий «ФИЧА» предложили множество идей

Общество
Всероссийский форум IT-технологий «ФИЧА», входящий в линейку платформы Росмолодёжь.События завершился в Таганроге. Образовательная программа форума состоялась в трех городах Ростовской области – Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Таганроге, и последний стал местом концентрации смыслов форума «ФИЧА».
Участники Всероссийского форума IT-технологий «ФИЧА» предложили множество идей



Проекты цифровой платформы для аккумуляции предложений профессионального сообщества по совершенствованию IT-индустрии России, платформы для цифровых валют, туристической карты города разрабатывали на форуме в течение четырех дней почти 500 молодых представителей профессионального IT-сообщества страны от 18 до 35 лет.

Также были подведены итоги грантового конкурса Росмолодежи. Общий грантовый фонд составил более двух миллионов рублей, сертификаты получили разработчики четырех проектов. Советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Егор Литвиненко, поздравил победителей и пожелал им на достигнутых успехах не останавливаться: «У вас отличные проекты, горящие глаза, огромное количество идей, которые вы сможете реализовать вместе с Федеральным агентством по делам молодёжи. Двигайтесь только вперед, идите к своей мечте!».

Одним из важных событий форума стало пленарное заседание «Цифровой суверенитет России в современном мире». На мероприятии был представлен итоговый продукт форума, созданный участниками в партнерстве с наставниками и экспертами, – цифровая платформа аккумуляции, продвижения и оценки идей и продуктов (цифровых сервисов), нацеленных на повышение качества жизни граждан России.