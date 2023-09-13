Лилия Манаева привела россиянок к победе в международном конкурсе красоты в США

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Россиянки Анастасия Тизова и Анастасия Машкина стали победительницами престижного международного телевизионного конкурса красоты «Ms. World International». В финале мероприятия, состоявшегося в Майами-Бич (штат Флорида, США), участвовали 78 представительниц 57 стран мира, включая Россию, США, Великобританию, Японию, Индию, Польшу, Молдавию, Бельгию, Францию и другие. Российских красавиц на конкурсе представляла Лилия Манаева, глава продюсерского центра «LiMa».Лилия Манаева занималась подготовкой российских участниц к международному конкурсу. Много лет подряд она руководит конкурсом красоты в России «Queen Beauty». Этот конкурс, созданный с душой, отличается особой гармонией, объединяя представительниц всех регионов страны. Именно победа в этом конкурсе позволила двум Анастасиям представлять Россию на международном состязании и пройти в финал.Девушки тщательно готовились к финалу под руководством Лилии Манаевой. Они учились правильно дефилировать, держать осанку, участвовали в фотосессиях. Большая работа велась с психологами – они помогали конкурсанткам погрузиться внутрь себя, в свое духовное состояние, обрести уверенность и спокойствие. В интервью Лилия Манаева отметила, что на конкурсе в США она помогала девушкам минимизировать различные стрессы. Также она выразила уверенность, что россиянки еще не раз победят и привезут титулы и короны в Россию, потому что русские женщины красивы и внутренне, и внешне.