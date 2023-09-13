Корону и автомобиль вручат победительнице конкурса «Королева Бикини России»

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Конкурс «Королева Бикини России» проходит в Сочи, в шикарном отеле с бассейном, сауной, комфортными номерами для проживания и другими удобствами с 27 по 30 сентября 2023 года. Пройдя все отборы, красавица сможет получить эксклюзивные фотосессии у бассейна, на великолепной яхте или же на берегу моря.Помимо того, что вы получаете эксклюзивное право представлять свой регион в национальном проекте, участие дает множество других отличных привилегий: 5 дней бесплатного отдыха в городе Сочи на Черноморском побережье, полезные знакомства, посещение топовых светских мероприятий, шикарные фотосессии, множество подарков от спонсоров, большой шанс стать моделью рекламной компании и возможность украсить обложку глянцевого журнала своей фотографией.Попытать свое счастье и успешно пройти кастинг может абсолютно каждая девушка в возрасте от 16 до 28 лет, которая видит своё будущее в fashion-индустрии, и готовая развиваться в этом направлении. Участие в проекте, все услуги визажистов, стилистов и съемки музыкального клипа предоставляются конкурсанткам бесплатно, что является большим плюсом для начинающих моделей, которые только пытаются войти в индустрию красоты.Победительницей «Королевы Бикини России» может стать абсолютно каждая конкурсантка, помимо главного приза – машины, эксклюзивной короны, в конкурсной программе есть еще и дополнительные номинации, за которые участницы тоже могут получить определенные дорогие, красивые подарки, также денежные презенты могут получить девушки, занявшие второе и третье места. Второе место предполагает возможность получить денежный сертификат на 100 тысяч рублей, а третье место – 50 тысяч рублей.Размещением девушек занимается Оргкомитет конкурса в шикарном отеле Грейс Кристалл.Официальный сайт конкурса https://www.ugqueenrussia.ru/